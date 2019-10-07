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慶重陽!阿公阿嬤送地瓜做見面禮　90歲長者切蛋糕樂活到老

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▲社團法人安泰醫院結合東港長照樂智等據點，於7日重陽節在潮州樂智據點舉行2019「重陽秋憶濃 溫馨感恩情」敬老活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲社團法人安泰醫院結合東港長照樂智等據點，於7日重陽節在潮州樂智據點舉行2019「重陽秋憶濃 溫馨感恩情」敬老活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為慶祝重陽節，喚起敬重長者、弘揚崇老敬老的精神，社團法人安泰醫院結合東港長照樂智據點、潮州長照樂智據點、安泰護理之家的阿公阿嬤，及潮州安泰醫院的長青志工，於7日重陽節在潮州樂智據點舉行2019「重陽秋憶濃 溫馨感恩情」敬老活動，場面很熱絡。

▲社團法人安泰醫院結合東港長照樂智等據點，於7日重陽節在潮州樂智據點舉行2019「重陽秋憶濃 溫馨感恩情」敬老活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼參與活動阿公阿嬤。

▲社團法人安泰醫院結合東港長照樂智等據點，於7日重陽節在潮州樂智據點舉行2019「重陽秋憶濃 溫馨感恩情」敬老活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

會場佈置壽桃、紅燈籠做主題，將整個活動空間營造出喜氣洋洋溫馨的氛圍，藉由每年的敬老活動，讓家人陪伴阿公阿嬤享受歡樂溫馨的時光，也能讓阿公阿嬤走岀家中，結交新朋友、進行休閒娛樂及提高體能。

活動開始，由管師帶著阿公阿嬤、家屬與工作人員近60人，一起活動全身的關節和筋骨；另規畫了系列的趣味活動讓阿公阿嬤一同參與，以增加人際互動與交流同樂機會，感受到滿滿地幸福。

而為了活動的相見歡，阿公阿嬤們精心準備了自己種植的冬瓜、親手做的手工吊飾和相框，當做初次見面禮，工作人員則貼心準備豬腳麵線、壽桃及蛋糕送給阿公阿嬤，並邀請90歲以上的阿公阿嬤們一起切蛋糕，祝福大家健康長壽。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，唯有整合醫療資源，並主動提供長照服務，才能提供長輩們強而有力的照護後盾，以多元的服務方式全心為阿公阿嬤營造歡樂有活力的健康園區，讓他們長長久久樂活到老。「家有一老，如有一寶」重陽節除了彰顯敬老精神，更是提醒我們要多關愛身邊的長者。

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