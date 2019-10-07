南方澳重傷漁工好轉！罹難同鄉「頭七日」　他奇蹟甦醒...弟欣喜喊：他認得人

▲南方澳印尼籍漁工傷重昏迷，其同在台灣工作的弟弟焦急趕到醫院照顧守候。（圖／宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華提供）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

南方澳跨港大橋1日發生嚴重坍塌，導致12人受傷送醫，還有6名外籍漁工不幸罹難，而7日適逢罹難漁工「頭七」，一名重傷的印尼籍漁工WINANTO，經過6天的昏迷，WINANTO在上午突然奇蹟式的醒來，讓守在一旁的弟弟又驚又喜，而醫院也將持續安排治療，期盼WINANTO能早日恢復健康。

南方澳跨港大橋坍塌後，WINANTO因受到猛烈撞擊，導致他頭部及肺部嚴重挫傷，還有顏面骨折的問題，住進加護病房後昏迷至今，而其也在台南的弟弟獲知消息後，也趕到現場守在一旁。直到7日上午，也就是罹難漁工的「頭七」這天，陷入重度昏迷的WINANTO突然甦醒，讓弟弟又驚又喜。

▲WINANTO今日上午甦醒，讓弟弟又驚又喜。（圖／宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華提供）

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華向《ETtoday新聞雲》記者表示，上午接到WINANTO弟弟的電話，說WINANTO醒來，且也能認人，狀況相當良好，讓她情緒也非常激動。另外，由於WINANTO最掛念的就是他遠在印尼的哥哥和媽媽，2人獲知消息後焦急地想來台探視，但因媽媽年事已高，目前希望由哥哥來台，而工會也正在積極的協助中。

WINANTO的甦醒也讓醫療團隊非常振奮，8日將接續安排檢查及治療，而行政院長蘇貞昌下午也特地到院探視，希望WINANTO能早日恢復健康。

此外，7日適逢罹難漁工「頭七」，宜蘭縣府晚間將在南方澳辦理封街晚會，透過印尼的文化傳統，用穆斯林祝禱儀式，來傳遞溫暖，也希望能藉此撫平南方澳外籍漁工的傷痛，盡早走出陰霾。

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