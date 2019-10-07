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北市校園智慧販賣機惹議！教育局：飲食雙重把關、無個資疑慮

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▲▼台北市校園智慧販賣機。（圖／台北市教育局提供）

▲台北市校園引進智慧販賣機。（圖／台北市教育局提供）

記者許展溢／台北報導

台北市教育局推校園設置智慧支付商店，今年9月2日第一波上路，不過正反意見不斷，包括販賣機賣含糖飲料、學生證悠遊卡支付有資訊安全疑慮等，引發家長不滿。教育局今（ 7日）表示，不同意見虛心接受，飲食部分經雙重把關，廠商也無法存取個資。

北市教育局主秘陳素慧表示，現在國中小福利社愈來愈少，以北市140所國小來看，只剩3所有福利社，國中只剩30所，為解決校園民生需求引進智慧型自動販賣機，讓學生不用帶很多零錢，只要用有悠遊卡功能的數位學生證就可支付。

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▲▼台北市校園智慧販賣機。（圖／台北市教育局提供）

▲家長憂心販賣機有含糖飲料，教育局表示，第一波已調整朝牛奶等衛生用品為主。（圖／台北市教育局提供）

只是外界質疑，會有資安問題，陳素慧說，這是兩件事，消費都採無記名，機台系統只能讀取卡號，廠商無法存取個資，絕對不會有個資外洩疑慮。至於家長憂心學生喝下過多含糖飲料，陳素慧說明，校園當中販賣的商品以校園食品為主，經過雙重把關，也就是經校園食品諮詢委員會請董氏基金會審核，再交由學校家長、教師會討論要賣什麼，就算基金會認可，學校也不一定要賣。

陳素慧也提，教育部食品規範中，點心規定一天不可以超過250 卡，含糖飲品則為身體需要的30%，第一波有家長覺得放果汁含糖飲料不妥，會請廠商別再誤放，會朝牛奶、文具和衛生用品為主，並強調上路至今收到不同意見，後續也會持續收集意見，跟家長溝通完畢才會展開第二波裝設。

▲▼台北市校園智慧販賣機。（圖／台北市教育局提供）

▲教育局強調，會持續收集家長意見，溝通完畢才會展開第二波裝設。（圖／台北市教育局提供）

另外，外界質疑招標不透明，陳素慧強調，都上網公告，依「台北市市有公用房地提供使用辦法」採公開招標方式與廠商簽立契約，分北、中和南等區，廠商要繳租金，服務負責的區域，由於是智慧機台，廠商只要透過系統就可知道哪一項賣最好再補，不會每天到校巡查影響教學。

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