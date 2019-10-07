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重陽敬老　台南市警長關懷總爺派出所所長高齡父母

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▲台南市警局局長周幼偉（右一），由麻豆分局長楊慶裕陪同，前往總爺派出所所長孫士峰家中，關懷慰問孫所長高齡父母，並致贈重陽節賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局局長周幼偉（右一），由麻豆分局長楊慶裕陪同，前往總爺派出所所長孫士峰家中，關懷慰問孫所長高齡父母，並致贈重陽節賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆9月9日重陽節，為宏揚敬老美德、關懷長者，台南市警局局長周幼偉，由麻豆分局長楊慶裕陪同，前往總爺派出所所長孫士峰家中，關懷慰問孫所長高齡父母，並致贈重陽節賀禮，場面溫馨。

▲台南市警局局長周幼偉（右一），由麻豆分局長楊慶裕陪同，前往總爺派出所所長孫士峰家中，關懷慰問孫所長高齡父母，並致贈重陽節賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

孫重謨先生高齡90歲，孫郭來有女士高齡88歲，為養育3男2女，一邊工作一邊務農，刻苦耐勞、省吃儉用，現在子女都已成家，子孫滿堂，曾經當選麻豆區興農里模範夫妻。

孫老先生回憶說，小時候家境不好，小學畢業就在家務農，中年時期進到麻豆清潔隊服務，因麻豆圓環下水道阻塞，逢雨必淹，當時沒有清除機器，只能靠人工挖除，那時沒人敢進去，只有他自告奮勇完成堅困任務，還因此接受環保署表揚。

▲台南市警局局長周幼偉（右一），由麻豆分局長楊慶裕陪同，前往總爺派出所所長孫士峰家中，關懷慰問孫所長高齡父母，並致贈重陽節賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

周幼偉局長親切地與他們閒話家常，請教養生保健秘訣，同時表達對員警父母的重視與關懷，感謝員警平日服勤的辛勞，更提醒員警在為治安努力之餘，也不要忘記關心家人身體健康狀況，「家有一老，如有一寶」，對長輩來說，家人親友的陪伴才是讓長輩最有感與最珍貴的禮物。

此外，周幼偉局長親自前往問候該局高齡95歲退休警察同仁楊正華，楊員從警年資逾36年，於1989年8月1日由原台南市警局訓練課課長任內退休。

2019年重陽節，市警局員工父母年逾85歲者計有147人、退休員警（支領月退休金者）計有49人，合計196人，為表達「感恩心、敬老情｣之意，特別致贈「全聯福利中心」禮劵新台幣500元，同時祝福各位長輩「健康年年有、幸福永長久」，九九重陽佳節快樂。

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