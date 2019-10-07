爽用70元神券下單「吃嘸還被鎖帳號」！Uber Eats總經理回應了

▲網友嗨用Uber Eats70元折價券帳號遭停用。（圖／翻攝PTT）



記者蕭筠／台北報導

近年來叫外送風氣興起，Uber Eats、foodpanda等美食外送平台紛紛搶攻台灣市場，更推出免運費、餐點折扣等補貼方案吸客，競爭激烈。孰料近日一名網友大方分享Uber Eats優惠序號，其中，以不限金額可折70元的「神券」最受歡迎，不過卻在瘋狂下單後釀悲劇，不少人慘被取消訂單、停用帳號，隔日優惠券更是直接消失。對此，Uber Eats總經理李佳穎做出最新回應。

請繼續往下閱讀...

▲Uber Eats總經理李佳穎。（圖／記者蕭筠攝）

針對收回70元的優惠券及部分用戶帳號遭停用一事，Uber Eats總經理李佳穎表示，優惠券是會針對不同消費者發放不同優惠號碼，因發現優惠碼被不符合資格的消費者使用後，隨即停止優惠券效期，並針對原符合資格者再給予新優惠券。至於用戶遭封鎖，她則說會再進一步了解狀況。

另關於外界質疑Uber Eats APP無防呆機制問題，李佳穎進一步解釋優惠序號是透過電子郵件方式寄送至指定用戶信箱，其他人無法看到，而不同消費者有不同的行銷方案，內容也會隨時調整。稍早前Uber Eats也發布最新聲明致歉，並表示如對優惠使用條件有疑慮，可與客服團隊聯繫，將會提供幫助。

▲一名網友在PTT分享Uber Eats70元優惠券。（圖／翻攝PTT）



Uber Eats聲明如下：

親愛的Uber Eats的用戶您好！Uber Eats 會為不同使用習慣的用戶推出專屬優惠序號，並以官方電子報通知符合專屬優惠序號使用資格的用戶，有別於提供給所有消費者的優惠方案。

然而這幾天我們發現部分專屬優惠序號，被未收到官方電子報，以及非符合使用資格的用戶輸入並使用的意外情況，因此系統隨後修正並排除了非符合資格用戶的優惠使用資格，並保留符合資格用戶的使用權利。部分用戶也因為短時間內頻繁訂餐交易被系統初判為帳號異常活動，所以啟動用戶保護措施暫停部分用戶使用，我們目前正在盡力釐清與排除這些帳戶設定。

很遺憾造成不便，往後我們會持續改善並增進用戶的使用體驗，如對優惠使用條件有疑問，請使用Uber Eats App的「幫助」功能與我們的客服團隊聯繫。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

