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社會 社會焦點 保障人權

她深夜在地下室來回徘徊…空洞眼神喃喃要回家　民眾毛到報警

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▲▼北投分局永明派出所警員楊卓修(左)、巫奉轅協助周老太太(中)返家。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲93歲老婦人離家2日未歸，困地下室排迴，警協助返家。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

「好渴想回家……。」台北市北投區一名93歲老婦人9月22日晚上10時許在某大樓的地下室資源回收處內緩慢地來回走動，且不停喃喃要回家，嚇得民眾連忙報警。警方到場後發現老婦人疑似失智迷路了，於是趕緊協助她返家，婦人兒子看到失聯逾兩天的母親平安歸來，向警方深表謝意。

當晚，一名路過民眾看到老婦人說口渴要回家喝水，起初不以為意，但看到老婦人竟一臉失神地往地下室走去，嘴巴輕聲碎念要回家，頓時感覺毛骨悚然才報警處理。永明派出所警員獲報後到場察看，果真有一名老婦人來回徘徊。

然而，一頭白髮、眼神空洞的老婦人卻答非所問，只說自己姓周、以前曾在台北榮民總醫院工作、住榮總附近，現在被困在地下室迷路，但無法明確說出年籍資料及親友的聯絡資訊。報案人也非常熱心，四處幫忙詢問左鄰右舍，但均無所獲，員警只好先將老婦人帶回派出所安置。

經警政系統查詢，判斷老婦人應住在致遠一路，而正當載老婦人回家途中，見一名男子在巷口焦急等待，婦人立刻高聲呼叫「兒子！」這場驚魂記才圓滿落幕。周婦兒子表示，母親已離家逾兩日，近期疑似患有失智情況，家人本預計帶她就醫檢查，熟知竟趁家人不注意外出未歸，同時也感謝警方的協助。

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