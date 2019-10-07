冷血哥遭嫩女友狠甩　埋伏渡假村「滅口全家人」走進情敵旁…爆頭陪葬！

▲恐怖情人竟埋伏在奧地利渡假村滅口前女友一家人。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

奧地利一處知名滑雪場渡假村日前發生一起「滅門」悲劇。一名25歲男子因為不滿自己被19歲的前女友分手，竟埋伏在渡假村內，找到前女友一家人住的房間，趁著凌晨時闖進槍傷殺，導致女方爸媽、弟弟、現任男友全部死亡，警方到場時也被滿屋的血跡震驚。

根據英國《每日郵報》報導，男子安卓亞（Andreas E）因為不滿前女友娜汀（Nadine）提出分手，甚至很快的結交新歡，在得知女方一家人要跟新男友佛羅倫（Florian Janny）一起到奧地利基茨比厄（Kitzbuehe）滑雪場度假後，先行一步的埋伏在當地，並且一路跟蹤取得房間的號碼。

當地時間6日凌晨，安卓亞闖入了前女友的父親、母親、弟弟的房間，並且將前女友父親叫醒想要談判，但卻遭到前女友父親開門趕出去，憤怒之下，安卓亞掏出槍直接將前女友父親殺害，接著進到房間趁著前女友母親、弟弟熟睡時開槍。

▲娜汀一家人遺體陸續被抬出。

然而就在將三人爆頭之後，安卓亞並沒有罷休，反而爬上了二樓陽台打開窗闖到屋內，將前女友娜汀和佛羅倫也槍殺，事後他跑到當地的警察局自首「我剛剛殺掉五個人」，警方表示，安卓亞的態度相當冷靜從容，反而有點不寒而慄。

根據警方調查，安卓亞兩個月前就被娜汀提出分手，當時兩人大吵一架，接著安卓亞得知前女友和曲棍球校隊的人交往，憤怒吃醋之下，得知一行人將要出遊，於是決定談判，卻遭到拒絕請出門。警方帶著安卓亞回到犯案現場後，見到滿房的血跡與遺體，「我們不敢相信一個年輕人竟殘忍的犯下這個案件」，並將其逮捕進行調查。

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