聯詠9月營收56.14億元創單月新高　Q3財測近高標

▲聯詠總經理王守仁。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

在面板驅動IC需求強勁帶動下，聯詠（3034）今（7）日9月合併營業一舉突破56億元、來到56.14億元，改寫5月份55.9億元新高紀錄。累計第3季營收達165.94億元，以聯詠釋出財測、估第3季營收介於161~167億元來看，接近高標。

從產品組合來看，單晶片驅動IC在9月營收達17.15億元占總營收、30.5%；驅動IC達38.92億元、占71%。累計1-9月合併營業收入為478.46億元，同為歷年同期新高。

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聯詠第2季營收163.05億，季增9.1%；毛利率32.05%，營業利益率15.72%；稅後純益21.27億元，季增8.1%；每股純益3.5元；累計上半年稅後純益40.95億元，年增63.86%，每股純益6.73元。

聯詠先前估第3季營收介於161~167億元，毛利率保守估計約30~32%，營業利益率14~16%。聯詠表示，面對中美貿易戰帶來的不確定，備貨需求能見度低，第3季以短單居多，然而，隨著5G新機推出，預估第4季營收可望持續向上。

法人認為，在整合觸控暨驅動IC（TDDI）與AMOLED驅動IC出貨挹注下，聯詠下半年單季營收有機會再寫下新高，第4季營運亦可望挑戰全年高峰。

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