綠議員鄭孟洳遭網友留言罵「肥醜」提告　法官認「可受公評」判無罪

▲鄭孟洳落淚 。（資料圖／記者洪靖宜攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市民進黨籍議員鄭孟洳遭到網友留言罵「你長得那麼肥那麼醜」等言語，一怒下提告這名網友，經審理之後，法官認為「美、醜」屬於個人主觀觀感，無關社會評價，而且民意代表本來就應該承擔較為嚴苛的言論監督，所以判決這名網友無罪，並且駁回附帶的民事求償，全案還可再上訴。

一名李姓網友在今年4月份期間，在高雄市議員鄭孟洳的臉書粉絲專頁上頭留言，「你老爸在電台賣藥」、「讓你吃到那麼肥」、「你長的那麼肥那麼醜」、「吃賣藥電台膏藥長大的肥醜女安心吧台灣人民沒人想對你怎樣的」等文字，惹惱了鄭孟洳，所以對這名李姓網友來提告，經過檢察官調查後，也將這名李姓網友起訴，不過全案到了高雄地方法院審理，法官審判卻大逆轉。

▲鄭孟洳質詢韓國瑜。（資料圖／記者賴君欣攝）

法官審理後認為，鄭孟洳是高雄市議員，可以在議會行使質詢、監督市府的權利，所以同等也應該要接受人民的監督及評論，但是在言論自由及名譽保障之天平下，應該得要承擔較嚴苛程度之言論監督。而李男的留言，其中有關「肥」、「醜」等文字 ，是對於原告的質詢內容，表達不滿之情緒性字眼，很難認其是以損害告訴人之名譽為其唯一之目的；然而，外表美醜、胖瘦與否，與人格及地位高低之評價無關，且純屬個人主觀標準，每人都可以表達自己之評價，縱已相當程度使原告的感受不佳，但無涉及是否貶損告訴人在社會上所保持之人格及地位之評價。

法官認為，李姓男子所成陳述的都為一客觀事實，亦難謂有何貶損原告人格、名譽，因此判李姓網友在涉犯刑法公然侮辱罪嫌這個部分是屬於無罪，並駁回鄭孟洳的民事求償3萬元要求，全案還可再上訴。

►我該答應女友嗎？

▲鄭孟洳遭網友留言罵肥醜，法官判無罪。（資料圖／記者洪正達攝）

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