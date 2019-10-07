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國慶煙火在屏東！網揭「7絕佳觀賞點」　4警局動員疏導

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▲國慶煙火在屏東。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處FB粉絲專頁）

▲國慶煙火在屏東。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處FB粉絲專頁）

記者許宥孺／高雄報導

2019國慶煙火將在屏東熱鬧登場，而高雄市觀光局在當天晚上也將於煙火施放地的「對岸」，也就是大樹舊鐵橋溼地公園舉行歡樂市集以及草地音樂會，有網友在網路上公布國慶煙火最佳觀賞點，不過7個最佳觀賞點裡頭，有2個點在屏東，其餘5個卻都是在高雄。

今年國慶煙火秀將施放42分鐘，是史上最長的一次，有網友整理出當天觀看煙火的最佳7個地點，編號1、2、4、5、6可以說是「高屏溪海景第一線」視野最佳，編號3位於農場附近也是不錯的觀賞地，而編號7雖然比較遠，但是在高樓上也有相當好的視野。

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▲網友整理出國慶煙火最佳觀賞地。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲網友整理出國慶煙火最佳觀賞地。（圖／記者許宥孺翻攝）

根據網友的規劃，7個最佳煙火觀賞地有5個都在高雄，附近周邊道路僅有台1線以及台29線，所以交通管制跟疏導將是非常重要的考驗，據了解，高雄市長韓國瑜也將會出席當天的大樹草地音樂會，面對大批觀光客以及韓粉的到來，高雄市警方將得出動仁武、小港、林園以及旗山四個警局的警力，採取分區負責的方式來協助周邊交通管制，屆時可能讓高雄員警忙翻天。

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