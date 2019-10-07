重陽節孝親何處去？善用Google地圖三大招體貼家中長輩

▲帶行動不便的長輩出遊，利用Google地圖也能輕鬆規劃具無障礙設施的大眾運輸路線。（示意圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

今（7）日是一年一度的重陽節，孝順的晚輩可能會在今天或是週末時帶長輩出門走走，不過相信許多人都有過帶年長或行動較不方便的長輩開心出遊，卻因為某些地點缺乏無障礙設施只好帶著長輩不斷繞路，讓出遊體驗因此打折的經驗；而Google地圖就針對長輩生活中可能遇到的問題，提供了三大長輩友善功能。

輕鬆規劃具無障礙設施的大眾運輸路線：不論是和長輩一同出遊，還是長輩自己出去玩，坐輪椅、拄拐杖等年長或行動不便的長輩，若遇到捷運出口、人行道沒有設計坡道只有階梯，或找不到電梯等問題時，都會需要多繞路來找到能順利移動的路徑。

這個時候，在Google地圖輸入目的地開始規劃大眾運輸路線同時，不論是在電腦還是行動裝置版本的Google地圖服務都可以在選擇「選項」後，勾選「有無障礙設施」選項，如此一來，地圖就會提供具無障礙設施的大眾運輸路線，讓旅行體驗更舒適。

▼Google地圖可提供具無障礙設施的大眾運輸路線。（圖／Google提供）

用聲音就能找路：尋找出門賞花、踏青的路線，卻覺得打字很麻煩嗎？只要輕觸Google地圖搜尋欄位旁的麥克風圖示，說出想去的地點，例如：「淡水天元宮」、「士林官邸附近的咖啡店」等，就能輕鬆找到路線參考。

▼出遊時懶得打字查路線，用語音輸入也可以。（圖／Google提供）

分享位置資訊：家中長輩獨自或結伴出遊時，在長輩同意的情況下，只要提前將長輩手機上的Google地圖位置資訊分享至你的帳號，並設定分享時長，之後被分享的帳號就能在Google地圖上查看長輩的即時位置，甚至是手機電量等資訊。

▼透過Google地圖功能，你可以遠端查看長輩的即時位置，甚至是手機電量等資訊。（圖／Google提供）

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