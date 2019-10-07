可樂+曼陀珠！女大生暴吐「鼻孔變水龍頭狂洩」　恐怖實驗害胃出血

記者林瑩真／編譯

網路知名的「可樂加曼陀珠噴發現象」，是因為曼陀珠表面的小孔產生催化作用，釋放汽水中的二氧化碳氣體，造成大量泡沫噴發。中國大陸就有一名女大生以自己身體當容器，實驗喝可樂吃曼陀珠，不料造成嚴重嘔吐，引起日媒報導。

▲可樂加曼陀珠會引起噴發現像。（圖／取自Pixabay）

綜合日媒報導，因為「可樂加曼陀珠」會有激烈噴發現像，吸引不少人搶著實驗。其中，吉林省一名女大生就決定以自己人體作為容器，先喝下300毫米的可樂，再吃下2顆曼陀珠，想知道是否也會有噴發現象。

不料，才吃下曼陀珠不久，女大生開始不斷打嗝，持續將近10秒後，接著立刻嘔吐起來，「彷彿水龍頭一般，猛烈的吐出可樂，連鼻子都噴出可樂」，最後引發呼吸困難，嚇得一旁友人立刻將她送往醫院。

醫院診斷，女大生有明顯的胃黏膜受損，多處出血，呼籲網友千萬不要嘗試類似的危險實驗。恐怖新聞在日本社群網站上引起話題，許多日本網友接連轉發，紛紛警告朋友不要貪玩。

不過，該新聞其實是2008年的事件，只是近來再度引起討論。另外，網路上也有許多相關的實驗影片，有人的確發生嘔吐、肚子膨脹情況，也有人因為飲用少量、緩慢，讓二氧化碳因體內高溫而釋出，因此沒有危險性，但仍是不建議網友嘗試。

危險動作，請勿模仿。▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以



買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

