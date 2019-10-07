婆婆媽媽都超愛看胡瓜？　網曝「歷久不衰2主因」：親民又沒架子

▲胡瓜主持的節目超多長輩都愛看。（圖／民視提供）



記者黃可昀／綜合報導

很多人家裡的長輩每天吃完飯，就是守在電視機前等著看綜藝節目。一名網友發現，他從小時候就跟家人一起看胡瓜主持的節目，一直到他現在長大了，長輩們依舊每天準時看胡瓜節目，不過他仔細看了一下內容，「梗一樣差不多」，變化性好像不太高，但為什麼仍累積一大票婆婆媽媽超愛看？

原PO在PTT表示，胡瓜主持的節目他從小看到大，現在已經不太看了，但「我家附近阿公阿嬤，每當周日晚上八點，都轉民視說要看胡瓜」，就連他爸爸也是胡瓜的忠實粉絲，不得不說胡瓜主持的節目真的是歷久不衰。

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▲胡瓜最大特點就是親民。（圖／記者張一中攝）



網友點出，胡瓜最大的優勢就是「親民」，而且每天飯後看胡瓜主持節目，已經成為長輩們的習慣了，看到他就有種安心感，「覺得是比較親民。」「老人只是看習慣了。」「親民，抓住他要的族群，當然主持實力也不錯。」「瓜哥形象就親切啊，內容是什麼根本不重要。」「他那種主持型態就是吃觀眾緣。」

還有人指出，即使胡瓜已經是主持界的資深藝人，但對於後輩仍然很照顧，這點塑造他在演藝圈屹立不搖的地位，「他最厲害的是後輩挖苦他，他還可以做梗自嘲。」「厲害的老前輩就是會接梗，表演不分前後輩。」「他EQ很高，還可以被後輩當梗兼自嘲。」「氣量很大，栽培後備不會擺架子。」

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