國泰世華KOKO推3大出國神器　刷卡享5.8%回饋、班機延誤最高賠1.8萬

▲國泰世華KOKO數位銀行攜手旅遊體驗平台KKday，共同打造「KKairline」。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰世華KOKO數位銀行今（7）日攜手旅遊體驗平台KKday，共同打造「KKairline」，透過大數據分析，用戶最愛去日本、東南亞和韓國，銀行瞄準該商機，推出3大便民服務，不僅指定平台刷卡最高享5.8%回饋，還能使用KOPlay酷玩險、一鍵鎖卡等新功能，讓旅行有保障無後顧之憂。

國泰世華KOKO數位銀行設置「旅遊一站通」，提供旅人更貼心的金融服務。從大數據分析發現，有將近5成KOKO用戶對旅遊非常感興趣，這些人當中有近7成用戶有線上或現下的旅遊消費，另有6成的用戶會透過網路查詢旅遊相關資料，以及線上購買保險和行程。

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國泰世華銀行數位銀行部經理李健輔表示，KOKO用戶相當年輕，其中35歲以下就占約7成，也從數據中得知KOKO的客戶相當重視生活中旅遊的意義，也因如此衍生出相關需求，銀行也提供相對應的服務。觀察用戶消費習慣，推出3大便民服務，首先是出國必備的信用卡，這次與KKday合作，推出於年底前指定KOKO卡在該平台消費，最高享有5.8%回饋。

再者是「一鍵鎖卡」，若在海外發現遺失信用卡，即可使用APP將該張信用卡暫時凍結，預防遭人盜刷；最後是「KOPlay酷玩險」，攜手國泰產險，首創APP一站式保險服務，從查詢方案內容與申請理賠等通通一機搞定，同時在出發前7天選擇早鳥方案，班機延誤最高理賠1.8萬元，或是遇到不可抗因素被取消行程，像是遊樂園關園、追星演唱會取消等，也會發放3,000元特殊活動取消慰問金。

另從投保數據分析，KOKO用戶最多投保地點是日本、東南亞和韓國，其中多達7成選擇早鳥方案，顯示用戶在旅遊上都會提早規劃準備。

李健輔進一步指出，KOPlay酷玩險除了保留自動理賠的服務外，另外班機延誤也可分為固定式和級距式理賠，前者是只要延誤4小時，就可申請1萬元理賠金，後者則是每3小時固定賠付6,000元、最高1萬8,000元，民眾可按照自身需求擇一理賠。

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