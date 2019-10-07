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新光三越信義周慶化妝品　蘭蔻小黑瓶、雅詩蘭黛特潤優惠組「買1送10」

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▲2019新光三越信義新天地周年慶。（圖／記者蔡惠如攝）

▲2019新光三越信義新天地周年慶，推超過500萬組美妝特惠組。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

新光三越信義新天地周年慶即將在10／17登場，因應其130個台北市規模最大的美妝櫃位，總共推出超過500萬組美妝特惠組，其中還有「買1送10」、「明星商品買2送2」等獨家企劃，蘭蔻最新超未來超值基因組與雅詩蘭黛特潤修護露等熱門商品都在列，且今年可4館一起累計滿額贈，發揮最大回饋效益。

信義新天地周年慶從10／17至10／30開跑，優惠期間全館滿5,000元送500元抵用券，化妝品滿2,000元送200元抵用券，大家電、法雅客、iStore單區滿萬元送500元抵用券。貴賓卡與APP會員首7日（10／17至10／23）大家電、法雅客、iStore單區滿萬元送1,000元抵用券。

周年慶重頭戲的美妝特惠組，今年共有實體500萬組、線上APP共100萬組優惠組合，亮點包括「買1送10」，以1款熱門商品搭配10個小容量商品回饋，重點商品包括蘭蔻小黑瓶、雅詩蘭黛特潤修復露、資生堂驅黑淨白露、嬌蘭蜂王乳雙導精華等。

「明星商品買2送2」則推出摩洛哥優油同品項買2送1促銷，還有購買雅詩蘭黛任一氣墊商品，加送粉持久超級無暇氣墊粉蕊2個的特惠，其他包括LA MAR乳霜、克蘭詩比基尼美體霜、植村秀覆盆子超淨白潔顏油等也有都優惠組合。

而今年信義新天地回歸4館可共同累計回饋，意即在新光三越A11館化妝品消費1,000元，可與A8消費的5,000元共同計算滿額回饋，可兌換600元抵用券。

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