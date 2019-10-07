集遊法「不能蒙面遊行」要修法嗎？蘇貞昌：政府從沒有這樣要求

記者游芳男／宜蘭報導

針對我集遊法有規定不能蒙面遊行，是否要修法一事；行政院長蘇貞昌今（7日）回應，政府從沒有這樣子要求，「我們跟香港不一樣，台灣已經是全亞洲最自由民主開放的國家，政府與人民之間能夠遵守相關規範，我們自由民主開放是一代一代台灣人爭取來，政府也會嚴守這成果，跟人民一起讓台灣維持這一個在亞洲最民主開放的國家。」

▲集遊法不能蒙面遊行要修法嗎？蘇貞昌：政府從沒有這樣子要求。（圖／記者游芳男攝）

針對媒體提問，台北市警局有提到台灣集遊法不能蒙面遊行，是否有要修法一事，蘇貞昌7日在宜蘭說，「台灣從威權走到民主開放的今天，是一代一代台灣人勇敢爭取來的，相關法令都很齊備，可不可以蒙面，都由各該事態的情況，來做判斷，雖然有法律這樣的規範，但是政府從沒有這樣子要求來做。」

蘇貞昌表示，「我們跟香港不一樣，我們台灣已經是全亞洲最自由民主開放的國家，政府人民之間，能夠遵守相關規範，跟香港人民好不容易就只在爭取一個普選權利，都看到是這個樣，不可以拿來相比較。」

「另一方面，在遊行訴求過程中，從沒有看到台灣警察，拿長槍，用實彈 來對付人民，這也是今天台灣跟香港不一樣的地方，我們自由民主開放是一代一代台灣人爭取來，政府也會嚴守這成果，跟人民一起讓台灣維持這一個在亞洲最民主開放的國家。」

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