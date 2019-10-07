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倒車撞吻奧迪「留下一抹紅漆」！公車運將站3分鐘落跑　再吞一條肇事逃逸

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▲台中市陳姓公車司機9月24日深夜在東區自由一街倒車時，不慎碰撞楊姓女子奧迪轎車，陳肇事後逃逸，警循線將陳通知到案。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市陳姓公車司機9月24日深夜在東區自由一街倒車時，不慎碰撞楊姓女子的奧迪轎車；陳還肇事後逃逸，警循線通知其到案。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民楊姓女子9月底將百萬進口奧迪轎車停放在東區街口，前往取車時竟發現車尾保險桿遭到撞擊受損，當下卻沒有人或紙條留在現場，心有不甘因此報警。第三警分局獲報後立即調閱監視器，很快就掌握涉案的是台中市某客運業者的陳姓公車司機，並循線將他通知到案。陳向警方辯稱，因遲遲等不到車主，這才離去。警方訊後將陳依道路交通管理處罰條例移送法辦。

台中市第三警分局交通分隊指出，9月24日0時許接獲楊女報案，稱其將其進口奧迪轎車停放在東區自由一街、自由二街口，取車時發現後方保險桿遭撞，肇事者不但不在現場，也沒留任何聯絡方式，因此向警方通報。

▲楊女奧迪轎車後保險桿明顯受損，並留有公車的粉紅色烤漆。

▲楊女奧迪轎車後保險桿明顯受損，並留有公車的粉紅色烤漆。

▲台中市陳姓公車司機9月24日深夜在東區自由一街倒車時，不慎碰撞楊姓女子奧迪轎車，陳肇事後逃逸，警循線將陳通知到案。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲公車車尾可見明顯凹痕。

警方調閱監視器後，發現是一輛公車倒車時未注意而釀禍，並依車牌循線將60歲陳姓駕駛通知到案。陳男供稱，他是一名公車司機，打算在事故路口倒車，卻不小心撞上楊女的車，當下他有下車查看，也在事故地點等車主出現，但遲遲沒見到車主現身，所以就離開現場，警方問他為何不留下紙條？他則說忘記了。

警方根據監視器畫面發現，陳男當時在事故地點倒車，疑似未注意後方停放車輛，油門踩下去後，直到將監視器中的楊女的愛車撞出畫面之外才停下。不過，雖然有看到陳男下車查看，但從他下車到離開現場前後不過3分鐘，並無陳男口中所謂的「我有留下來等楊女」的情形，且奧迪後保險桿就留下公車車尾「親」到所留下來的粉紅色烤漆，種種鐵證讓陳男想賴都賴不掉。

警方認定全案已違反道交條例規定，依法告發後，函送台中市交通事件裁決處開罰，楊女也十分感謝警方認真辦案。

第三警分局交通分隊長蔡興邦表示，陳男因故倒車撞上路旁汽車，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，陳男仍不得離開現場，該逃逸行為將會依規定舉發。

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