蔡英文論文放LSE婦女圖書館？　赴英台大生提3證據打臉徐永泰





▲林冠廷赴英國倫敦大學政經學院圖書館，親眼閱讀總統蔡英文論文。（圖／網友林冠廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下皆同。）

記者袁茵、陶本和／台北報導

針對有媒體刊登牛津大學博士徐永泰的投書，質疑總統蔡英文的論文。對此，曾抵達LSE親眼閱讀蔡英文論文的台大學生林冠廷說，只要上LSE圖書館的館藏系統查詢蔡英文論文，就會發現說明上有論文註記，完全沒有婦女圖書館的蹤跡。

曾在9月分享英國倫敦大學政經學院（LSE）圖書館半日遊記的林冠庭，針對徐永泰3日投書提及蔡英文論文是放在LSE婦女圖書館的私人文件，並非LSE圖書館本館論文，他表示，其實直接去LSE現場所拿到的館藏調閱單，上面會有一欄說明藏品的「地點／系列」（location／collection），而自己當時明確看到上面寫著「Store Thesis」（庫存論文），與婦女圖書館沒有關聯。

林冠庭表示，將放在婦女圖書館的藏書拿去查詢的話，反而可以看到「TWL」（The Women’s Library）的註記，蔡英文論文不但沒有「TWL」，連LSE圖書館檔案目錄裡面4萬多筆女性圖書館的館藏中，都沒有一筆蔡英文的論文。

林冠庭提到，就算不去LSE圖書館現場，只要到LSE圖書館館藏系統查詢論文，就可以發現藏品說明後有「論文註記」，提及該論文就是1983年在LSE的博士論文，並沒有婦女圖書館的蹤跡。

最後，林冠庭說，自己提出了3個證據，除了一個需要親自到LSE現場之外，其他都可以透過上網找到。徐永泰拿到牛津學位不過9餘年，卻提出這樣的指控，顯得不記得怎麼查資料，究竟是貴人多忘事，還是選擇性忘記如何查證？建議徐永泰投書之前，還是要多加考慮。

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