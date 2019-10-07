交通與安全考量！　香港肯德基、惠康、IKEA都提早關門「最早2:30」

▲香港市民多次前往商場進行示威抗議。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

香港禁蒙面法宣布以來，掀起新的一波示威行動，有網友7日下午發起「18區開花」集會，並以「全民V煞」作口號，在各大商場進行集會。而香港許多商家為了顧客及員工安全，紛紛宣布提早結束營業。

根據《香港01》報導，IKEA下午4時許宣布，九龍灣分店已於下午2時半暫停服務。客戶支援中心、沙田、銅鑼灣、荃灣分店及提貨中心也將於下午5時暫停營業。Pizza Hut 所有網路訂餐及電話訂餐會於下午5時提早截單。

▲太古城中心已有過百人聚集商場中庭。（圖／翻攝自香港電台）

肯德基也表示，油尖旺、中上環、銅鑼灣、灣仔區分店將於下午5時暫停營業，其他地區分店將視各區交通情況，於晚上7時或9時暫停營業。網上訂餐及電話訂餐服務將於下午6時截單。

連鎖超市惠康超級市場表示，考慮各區交通情況，為確保顧客和店舖團隊的安全，決定於晚間7時關閉店舖。香港賽馬會宣布考慮到最新的情況，並為確保顧客及員工的安全，所有場外投注處今天將於下午六時停止服務。

在太古、元朗、將軍澳、沙田和青衣等多區的大型商場已經都有市民集會。人群不時高叫「蒙面無罪，立法無理」、「香港人反抗」、「我要戴口罩」等口號，也有人叫針對警隊的口號，包括「解散警隊」等。

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