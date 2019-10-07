藍營立委參選人「販毒判太重」　網酸草包第二：是要拉毒販票？

記者陳凱力／新竹報導

2020大選倒數破百日，選戰正如火如荼地展開，擁有律師身分的國民黨新竹縣議員林思銘，以「立法的事讓專業的來」訴求，投入新竹縣第二選區立委之戰，不過，網路上卻出現幾則林思銘疑似失言的影片，包含「政府將民法裡面的一夫一妻變為無效」以及認為「台灣法律對毒犯判太重」，由於2則影片在各大FB、LINE群裡快速流傳，也讓網友氣憤大罵「他真的知道他在公三小嗎？」、「所以他要拉的是毒販的票？」。



▲網路近日流傳2則林思銘失言的影片，遭到網友罵翻。（圖／翻攝網路）



▲▼網友湧入林思銘臉書罵翻。（圖／翻攝林思銘粉絲專頁）





近日在FB、LINE不斷轉傳2則影片，一則是林思銘向阿公阿婆們表示「同性戀不應該結婚」，他說「祝福同性戀，但同性結婚是不符合倫理規範」，而民法實施100多年的一夫一妻制，卻被立法院強行更改成「一夫一妻制無效」，他表示，自己要撥亂反正，揚言進入國會後，第一件要做的事情就是把婚姻平權法案「修回來」，他說「很多人都不敢講，但是我要維護我們的傳統文化以及人類的價值」。

除了「政府廢除一夫一妻」的影片，林思銘還有更勁爆的言論，他語出驚人的表示，「台灣的法律對毒品這部分，雖然販毒判很重，但是我自己一直覺得，有些人真的，我們給他判太重了！我真的常常同情有些販毒的，每一個人販毒的情況不一，賣一千塊的毒品判他7年，各位，有道理嗎？」

2則影片曝光後，在網路造成一片討論聲浪，網友痛批「他真的知道他在公三小嗎？」、「所以他要拉的是毒販的票？」、「怎麼有這種候選人！不要投他！」、「腦袋壞了？」、「這候選人發言夠X障」、「難道是草包第二版？」、「還敢投給國民黨嗎？」，更有網友狠酸「這廝說不定就是一名販毒頭子！」

林思銘的粉絲專頁也遭到網友狠批「就是有你這樣的律師，難怪台灣律師都被人說是最會唬爛的職業之一」、「是不是想要拉賣毒的人幫你投票」，還有網友甚至Tag林思銘問「請問那販賣一千塊的一級毒品應該要判幾年比較合理？」

據了解，林思銘的幕僚從早上發現影片發酵後就急得跳腳，除了召開緊急會議討論滅火，林思銘也表示影片被斷章取義，他說，那是反毒宣導場合，自己怎麼可能說「毒販判太重」，只是跟大家分享一個弱勢孕婦被利用賣毒，結果賺1千塊被判7年以上有期徒刑，他說，有這樣的說法，是希望法官可以針對個案不同、具體狀況，依照《刑法》第57條斟酌他犯罪動機，衡量後重新量刑給他自新的機會，也再強調「是在分享個案，而不是說販毒判太重」。

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