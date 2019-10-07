斥資千萬！北港朝天宮第三代祖媽轎　「六儀鸞轎」竣工圓造

▲儀式中朝天宮董事長蔡咏锝先率領所有董監事向媽祖上香禮拜後剪綵揭幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮祖媽第三代祖媽轎「六儀鸞轎」竣工圓造，費時約8年半、斥資上千萬元，於今日農曆9月9日也是媽祖成道飛昇1032年秋祭大典日舉行竣工圓造祈福儀式。儀式中朝天宮董事長蔡咏锝先率領所有董監事向媽祖上香禮拜後剪綵揭幕，再由朝天宮住持師父誦經祈福、清淨神轎，過程莊重盛大。

北港朝天宮祖媽會會長吳俊彥表示，第三代祖媽鸞轎是由前會長蔡正旺等人發起，從籌備到竣工約8年半時間，斥資上千萬元，由10多位雕刻、木工、油漆等師傅聯合打造，雕刻細緻，仔細看還有許多巧思安排。

▲朝天宮住持師父誦經祈福、清淨神轎，過程莊重盛大。（圖／記者蔡佩旻攝）



第三代祖媽鸞轎雕刻大師呂界元指出，第三代鸞轎的雕刻最大特色，轎頂為五龍崇聖、轎簷皆立祥鸞；主轎中段前有蓮花柱，千里眼、順風耳將軍與藥聖華陀、孫思邈，四窗外龍柱有海四海龍王及八仙環柱，另櫺部內懸刻有歷代天子褒封聖母的所有封號共64字，而主轎下部前面有24節氣、聖母成聖及顯聖事蹟，後方有註生娘娘及婆祖、嬰童象徵人丁恆順；轎腳為鼇魚懷珠，四側為水族環繞，象徵恩波浪平、盛世太平。

朝天宮董事長蔡咏锝說，朝天宮祖媽鸞轎第一代在大正元年1912年完工、第二代在1957年打造，1964年元工，第三代耗時最久，明年媽祖遶境信徒即可欣賞到第三代鸞轎，第一、第二代將收藏在朝天宮後方文化大樓，歡迎大家前往參觀。

▲從籌備到竣工約8年半時間，由10多位雕刻、木工、油漆等師傅聯合打造，斥資上千萬元，雕刻細緻。（圖／記者蔡佩旻攝）





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