央視發文：莫雷一面撈金　「一面傷害中國人感情」

▲莫雷（左）與姚明合照，姚明曾是火箭隊球員，現為大陸籃協主席。（圖／翻攝莫雷臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上支持香港示威，被大陸各界全面封殺。大陸官媒《央視》7日發評論指出，莫雷與火箭隊要真正認識到對中國人民的傷害，進行真誠道歉，「我們要正告莫雷們，一方面企圖從中國大把撈金，一方面又傷害中國人民感情的兩面派做法，是行不通的，注定會付出代價！」

評論中提到，火箭隊主場前不久剛剛打出「慶祝中華人民共和國成立70週年」的標語，轉眼間，莫雷就公開發表支持香港暴力分子的言論，典型的「當面一套背後一套」。莫雷隨後刪除了上述言論但繼續為自己狡辯，結果越描越黑。

評論中表示，無論是東方還是西方國家，任何時候，國家主權不容挑戰，民族尊嚴不容侵犯。作為對中國相當了解又擁有較高知名度的經理人，莫雷不顧基本事實，公開為禍亂香港的暴徒張目，完全觸碰了中國的原則底線，是對包括廣大球迷在內的全體中國人的公然冒犯。

▼莫雷推特發文挺香港示威，被大陸封殺。（圖／翻攝莫雷推特）

評論中說，NBA向來宣稱自己是團結的正能量，致力於為國際文化交流搭建橋樑，但作為著名的NBA經理人，莫雷的言行明顯與NBA倡導的文化背道而馳。因此，這不僅會影響到莫雷本人以及他所供職的火箭隊的形象，更會影響到NBA的國際形象。

評論中還說，眾所周知，因為姚明的原因，多年來，火箭隊在中國擁有超高人氣。17年來，火箭隊從中國獲得了大量的讚助商，賺得盆滿缽滿，成為NBA中開拓中國市場非常成功的球隊，莫雷本人更是這一合作的受益者之一。但被偏愛不代表可以恣意妄為。中國球迷首先是中國人，球迷愛籃球，但更愛祖國。任何一個有良知的中國人都會對挑戰國家主權的行為零容忍。

評論中並指出，這些年，一些跨國公司試圖在涉及中國主權的原則底線問題上踩線，均遭到了中國人民的堅決抵制。香港事務是中國內政，容不得他人說三道四、胡言亂語。

評論的最後強調，莫雷和火箭隊要真正認識到對中國人民的傷害，需要給中國人民進行真誠的道歉，立即糾正錯誤，消除惡劣影響。中國維護國家主權、安全和發展利益及維護香港繁榮穩定的決心堅定不移，任何人都不要低估近14億中國人民捍衛國家主權和民族尊嚴的決心和信心，「我們要正告莫雷們，一方面企圖從中國大把撈金，一方面又傷害中國人民感情的兩面派做法，是行不通的，注定會付出代價！」

▼莫雷長期擔任火箭總管。 (圖／達志影像／美聯社)

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