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貿易仍紛亂、大山跨不過！9月出口為281億美元　年減4.6%

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▲▼基隆港、貨櫃碼頭、貨櫃船、貨櫃,出口,進出口,貿易,船,港口,港。（圖／記者徐文彬攝

▲貨櫃碼頭。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（7）日公布9月出口金額為281億美元，顯然未達外界所期待的290億美元，較8月下滑2.4%，較去年同期減4.6%，顯示9月的表現不如8月，去年的296.2億美元這座大山仍然跨不過。財政部統計，第三季出口850億美元，較去年同季0.8%，累計今年前9月為2423億美元，較去年同期減少2.5%。

9月進口金額為249.7億美元，較上月增加9.4%，較去年同期減少0.6%，第三季進口為722.6億美元，較去年同期減少3.2%；累計前9月為2095.6億美元，較去年同期減少1.2%。

請繼續往下閱讀...

9月出超金額為31.3億美元，較去年同期減少12.2億美元，累計前9月出超金額為327.3億美元，較去年同期減37.8億美元。

9月出口減少的原因，主要是今年以來貿易摩擦頻傳，明顯牽制全球經濟成長的步調，國際原物料價格隨之漲少跌多，加上去年比較基期的提高，今年9月才呈現負成長；較8月分減少的原因，財政部表示，因為颱風假和中秋假期的因素，比8月份少了兩個工作天，讓9月份的表現也受到影響；進口則受到原物料下跌、廠商備料需求不一、資本設備增購交互影響。

貨品的出口也呈現兩極化，資通與視聽產品、電子零組件受惠再談產能提升，旺季出貨效益與5G通訊等新興應用，分別年增率18.5%與2.4%，出口值均創歷史第三高。各國方面，還是對美國、日本有明顯成長，對美、日的出口值分別創單月第三高與第四高，年增率分別為8.6%與1.5%。

展望未來，由於貿易紛擾仍未平息，國際經濟的不確定因素難以消散，箝制我國的出口動能，但是隨著全球供應鏈的趨勢加速，廠商相繼調整在台產能配置，中國大陸及歐美年底消費旺季將至，加以智慧手機新品陸續發表上市，5G通訊發展進程及人工智慧、高孝能運算等新興商機看好，我國第四季可望終止跌勢，轉為持平或小幅上升。

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