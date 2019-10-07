解放軍「太原艦」7日首赴日參加國際艦隊閲艦式！美國、印度等國都被邀請

▲052D型飛彈驅逐艦，示意圖，與本文無關。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

解放軍海軍052D型導彈驅逐艦「太原號」7日從浙江舟山軍港出發，前往東京參加日本舉辦的海上閱艦式活動。對此，某驅逐艦支隊副支隊長宮元鑫表示，太原艦將代表中國海軍參加軍事互訪活動，並與其他國家的海軍交流，增進相互間的了解，以促進彼此的合作。

綜合媒體報導，「太原艦」攜帶1架艦載直升機和超過200名官兵在中午離開軍港碼頭，應邀參加由日本海上自衛隊主辦的國際艦隊閲艦式，將於10月中旬在東京相模灣海域隆重舉辦。不僅如此，參加的共有來自中、美、印度等7國的10幾艘艦艇。

宮元鑫指出，此次任務期間，太原艦將代表中國海軍參加軍事互訪、海上閲艦式、文化體育交流、組織艦艇對外開放、甲板招待會等活動，將與相關國家海軍深入交流，增加相互之間的了解，促進彼此的合作與互信。

其實，「太原艦」早在今年7月底和「荊州號」穿越宮古海峽南下，而日本自衛隊也派出1架偵察機及2艘船艦進行跟蹤與拍攝。中國國防部新聞發言人曾說，「這主要是（日方）心態沒有調整好，心病還沒有治好；也許是因為以往中國軍艦過宮古海峽過少了，那麼今後我們多過幾次，日方習慣了，也就好了。」

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