記憶體價格落底＋買氣回溫　威剛Q3季增16.55%

▲威剛董事長陳立白。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

受颱風假和中秋假期的影響，9月工作天數減少，威剛今（7）日公布9月合併營收為20.79億元，月減11.62%；累計第三季合併營收為64.93億元，季增16.55%，其中DRAM產品占整體營收比重為41.77%；非DRAM產品營收比重為58.23%。

威剛表示，受惠NAND Flash及DRAM價格雙雙落底，市場買氣明顯回溫，在公司充裕備貨之下，各項產品營收均較第二季增長。其中固態硬碟(SSD)、記憶卡與隨身碟等NAND Flash產品營收成長最為顯著，第三季SSD產品營收較前一季大幅增加33%，記憶卡與隨身碟產品營收也較前一季成長19%。

請繼續往下閱讀...

在記憶體價格止跌回溫及各項產品出貨帶動下，公司第三季營收不僅恢復成長動能，整體營運績效也可望跟著水漲船高，突破上半年記憶體價格跌勢時的水準。

展望第四季，隨著資料中心庫存已回復正常，需求可望逐步回溫，威剛認為，NAND Flash需求將持續強勁，在SSD平均容量與市場滲透率快速提升，以及智慧手機搭載容量成長支撐下，價格穩定態勢將有機會延續至今年第四季。

DRAM方面，由於中美貿易關稅、英特爾CPU出貨等不確定因素較高，雖然短期內現貨價面臨波段性修正，但下跌幅度將相對有限。

累計威剛今年1-9月合併營收為184.72億元，年減25.03%。第三季合併營收64.93億元，季增16.55%。

此外，威剛昨（6）日以「小蜂鳥的動物園奇遇」為主題，於台北市立動物園舉辦親子繪畫暨攝影比賽，吸引逾300組家庭現場報名，活動現場共計近2000人參與活動。

繪畫比賽、攝影比賽評選結果將於10月28日公布於活動網站及ADATA官方臉書粉絲團。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

