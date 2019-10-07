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狗和嬰兒同車！阿桑碎嘴「別養寵物」：我有調查過　結局急轉彎...媽完勝

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小孩與寵物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小孩與寵物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

根據研究顯示，和毛孩一起長大的孩子，過敏和氣喘的症狀會比家裡沒寵物的人少，免疫力也會比較強，不過仍有許多長輩沒有更新這個觀念。一名媽媽日前就被陌生阿桑碎唸「養小孩還養寵物」，她忍無可忍只好回擊，結果原本先碎嘴的阿桑最後氣勢弱掉，反而要原PO別再說了。

「我也不想太火爆，畢竟帶著孩子。」一名媽媽7日在臉書「爆怨公社」中發文，她表示今日帶女兒和寵物出門時，路邊一名停紅燈的阿桑見「人狗同車」後便突然出聲，語重心長地表示「我這樣看妳們喔，有小孩齁，真的不要養狗。」

請繼續往下閱讀...

原PO原本不想回應，推著車慢慢離開，但阿桑一張碎嘴沒有要罷休的意思，仍然繼續碎唸，還說自己「調查過」，真的不要養狗。這時原PO就火大了，回嗆「妳調查個屁」，對方則回說「妳們每個都這樣講。」

原PO接著又回「妳是醫生嗎？有證據嗎？拿出證明來再講。」阿桑眼見對方沒有要乖乖接受自己的意見還回嘴，一時啞口無言了，頻頻要媽媽不要再講了，燈一綠後秒騎車離開現場。

▲狗狗，狗，寵物，毛小孩，汪星人。（圖／pakutaso）

▲小孩從小就跟毛孩相處，可以增強免疫力。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

「本來就不要講，妳從一開始就不該講。」原PO表示自己很用心帶小孩，不用閒人操心，呼籲大家不要一看到有寵物和小孩的家庭就忍不住多嘴，「倒是阿桑到底跟誰調查的也不說，街坊鄰居的無腦閒話家常嗎？」

貼文一出，網友們都表示「不要理她」，「不是醫生，又仗著年紀大覺得自己閱人無數」、「我覺得養毛孩之後抵抗力變很好」、「起笑哦，都沒叫你閉嘴還叫人家不要講」、「上次還遇到一個老人要我把狗丟掉咧，問號」。

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