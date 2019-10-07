揚言「禁蒙面」遭打臉　北市警局改口：尊重主辦意見

▲香港禁蒙面法遊行持續延燒。（圖／路透社）

記者楊亞璇／台北報導

香港實施《禁止蒙面規例》話題延燒，台北市警察局長陳嘉昌日前在議會答詢時，指集會遊行法規定不能有妨礙辨識身分之化妝，未來會落實執行，遭到內政部長徐國勇打臉「不會在集會遊行時禁止化妝」。對此，陳嘉昌7日接受質詢改口稱，「依個案認定」，合法集會中有蒙面，若沒有妨礙治安，會尊重主辦單位意見。

北市議員王鴻薇批評，現在政治操作，中央地方不同調，是否警察倒大楣？中央的標準初一十五不一樣，反年改討厭，就禁止蒙面，反送中小英撿到槍，就不能禁止蒙面，到底如何執罰？禁止蒙面？

陳嘉昌回應，警察依法執法、行政中立一定要貫徹，集會遊行法第14條第6款是「關於妨害身分辨識之化裝事項」，得不予許可。至於未來北市是否禁止蒙面？陳嘉昌說，集會遊行法是保障集會遊行，若申准合法的集會，會跟主持人聯繫，隊伍裡有蒙面，若認為是單純集會，就予以尊重，若不行就請糾察員勸離，蒙面人不離開警方當然會執法。

陳嘉昌指出，警察可以對個案認定，單一分局轄區，主管機關是分局長，一定貫徹依法執法，集會遊行每個狀況不一樣，若是合法集會，外面有蒙面要衝進來，可能影響集會，市警局就要處理。王鴻薇追問，所以合法集會就可以蒙面？陳嘉昌說，如果沒有妨礙治安，會尊重主辦單位意見，強調是依個案處理。

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