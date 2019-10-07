苗警破獲14人「網鴿勒贖犯罪集團」　設捕獸夾、灑鐵釘阻查緝

▲苗栗縣警局破獲網鴿勒贖組織犯罪集團，逮捕嫌犯14人，並查扣大批作案工具。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局刑事警察大隊2月接獲情資指稱蕭姓男子為首的犯罪集團，為牟取暴利，長期占據中部山區網鴿勒贖，檢警兵分多路分持拘票、搜索票在苗栗縣、臺中市、新北市及嘉義縣等處所，同步執行搜索、拘提，檢肅蕭姓主嫌及組織成員共計14人到案。

警方表示，以蕭姓男子為首的犯罪集團係一具組織性及專業分工之網鴿勒贖集團，成員區分為網鴿手、恐嚇被害人話務手、報馬仔、收簿手、車手頭、提款車手等細密分工，並勾結訓練鴿車司機，通報鴿車規劃訓練路線，分別在中部山區架設大型鳥網，以強力彈弓發射綁上紅色彩帶的鉛彈驚嚇賽鴿，讓牠們受到驚嚇俯衝閃躲下誤入鴿網，等到賽鴿中網後，再以賽鴿腳環上之電話恐嚇被害人將贖款匯入指定人頭帳戶內。

▲縣長徐耀昌也親自到場了解擄鴿勒贖集團的犯案手法及過程。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，該集團甚至仿假綁架面交詐欺模式，與被害人約在高速公路交流道下以面交方式取得贖款，向鴿主恐嚇取財每隻新臺幣6000至1萬2000元不等之贖款牟利，受害鴿主高達40名，遇有不從，即將網獲鴿子殺害或剪翅警告。

專案人員指出，警方深入苗栗縣大湖關刀山區發現4具大型非法捕鴿網，網內尚有1隻珍貴稀有保育類動物「鳳頭蒼鷹」中網，而活活曝曬致死，專案小組人員隨即拆除大型網具，避免再有賽鴿及鳥類受困，現場查扣不法所得10萬3800元、存摺8本、提款卡16張、賽鴿3隻、透明網繩、掃刀、感應式警報器、對講機等犯罪贓證物一批。

▲專案人員在查緝過程中，意外發現還有1隻保育類動物「鳳頭蒼鷹」也中網，活活曝曬而亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方還說，這批犯罪集團行徑惡劣，為防止警方及鴿會上山砍網查緝，常於鴿網架設路徑布灑鐵釘、設置捕獸夾等陷阱，嚴重危害治安及生態環境，所幸在查緝過程中沒有人員受傷，全案依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、恐嚇取財、竊盜、野生動物保育法等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

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