台灣民眾愛毛小孩　寵物險投保率大成長！「新認養費用」也可用保單補償

▲台灣越來越多民眾願意投保寵物險。（圖／Pixabay）

財經中心／綜合報導

台灣越來越多民眾喜愛領養「毛小孩」，產險業者也在近年推出各式各樣的寵物險滿足民眾的需求，保險理賠項目主要是醫療事件，投保手續相當簡便且多種方案，因此民眾領養寵物時也願意優先選擇幫寵物投保醫療保障，寵物險投保率有著明顯的成長趨勢。

根據資料顯示，全世界寵物險投保比率最高的是英國73%，其次是瑞士62%、瑞典59%。亞洲地區而言，日本投保率為14%，台灣投保率則尚未達到0.1%；就台灣過去6年的寵物投保紀錄，產險推動寵物險實在不容易，平均每年僅有75件，相較於全台灣約有250萬隻家犬家貓，投保率僅十萬分之三。

直到2018年，產險業者推出保費較低的寵物保險，平均單件保費金額約3000元，投保方式簡易，開放網路投保也不需體檢報告，保障範圍即涵蓋了門診、手術、住院，符合飼主需求，全體產險的寵物險終於賣超過1000張。

目前產險業者包括泰安產險、富邦產險、明台產險、新安東京海上產險、華南產險、新光產險、和泰產險、兆豐產險都推出寵物保險。其中，華南產險的保單設計「寵物重新取得」的保障，如果原投保寵物於保障期間內往生，民眾計畫重新認養新的寵物，所產生的費用也可透過此保單補償；也針對飼主設計「旅遊行程取消費用」，飼主可以根據保單內容申請最高5000元的理賠金。

明台產險「寵物の好險2」憑晶片號碼、血統證明、體檢報告、注射疫苗證明（四擇一）即可投保，也特別取消投保年齡限制，1至8歲採平準保費，9歲以上採自然費率，8歲前投保並勾選自動續約可續保至終身，保險到期前如按時繳交保費可年年續保不中斷，無須重簽要保書。

各家產險公司推出的寵物險，主要投保對象為狗狗和貓咪，部分產險業也有不同品種限制，寵物首次投保年齡多為8週至8歲，視保單內容而定。值得一提的是，和泰產險推出的「住宅綜合保險專案」，主約保障住宅損失保險等基本項目之外，也針對寵物納入「寵物意外費用補償附加條款」，其保障內容不受限於一般寵物保險要求的貓和狗，提供給飼養其他類型寵物的家庭參考和選擇。

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