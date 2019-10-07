故宮小編PO仙女圖「若擔心你不能飛...」　網友神回：呼叫青峰

▲故宮精品推出唐風美人面膜，以《唐人宮樂圖》中的仕女形象為靈感，捕捉女性自信的核心價值。（圖／翻攝故宮精品臉書粉絲專頁，以下皆同。）

實習記者趙家玉／綜合報導

臉書粉絲專頁「故宮精品」是國立故宮博物院附屬博物館商店，時常想出超有梗的話題發文，小編今（7日）以「宮廷裡美麗的秘密大公開」為主題貼出一張四格圖片宣傳故宮面膜，讓網友笑翻大讚「好可愛」、「故宮出面膜了」；文字上更呼應蘇打綠夯曲「無與倫比的美麗」的歌詞，還有粉絲留言「呼叫青峰」，造成網友熱烈回響。

粉專「故宮精品」在PO出的文章中提到「宮廷裡美麗的秘密大公開！從今天開始，讓你離美麗再更近一些。」逗趣的文字加上手繪仕女的圖片，豐腴可愛的雙頰，穿上飄逸寬鬆的衣服，搭配具有特色的髮髻，畫出四幅仕女梳妝、騎馬、捧扇、泡澡的生活畫像，表達出一起敷面膜就能一起變美麗的寓意，更帶出「唐風美人」活潑多樣的生活情趣。

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只見4格圖畫中出現不同文字，第一格黃色系列畫著一張仕女在花園與蜜蜂共舞的圖象，寫著「你若擔心你不能飛，你有我的蝴（蜜）蝶（蜂）」；第二格則是仕女騎著白馬在綠色茶原上漫步，寫出「我若擔心我不能飛，我有你的草原」；第三格是描繪出仕女正舒服地在澡缸裡泡牛奶浴，標示著「你形容我是這個世界上無與倫比的美麗」；最後一格畫著仕女照著鏡子化妝的圖像，寫上「我知道你才是這世界上無與倫比的美麗」，捕捉唐代與現代女性共通的自信為核心價值，讓大家一起變美麗。

▲故宮精品推出唐風美人面膜，引起網友熱烈回響。

「故宮精品」逗趣的PO文不到3小時按讚數直接破千，許多網友甚至在底下留言提到「好可愛的廣告圖，應該再加一張我胖我美麗！」、「天上風箏在天上飛，地上人兒在地上追～」、「如果面膜上有娥眉、花鈿和腮紅的圖樣就更有梗了！」等，宣傳效果十足，誇讚小編真的好有才。

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