嘉義市首波秋冬旅遊申請突破80%　文化夜市、製材所成熱點

▲政府推出秋冬觀光補助、嘉市文化夜市為人氣景點之一。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局推出的「擴大國旅秋冬遊」，補助9月至12月間到全國合法旅館住宿，可折抵房價最高1000元，嘉義市長黃敏惠號召全國民眾來嘉旅遊，各飯店推出多項好康贈禮吸引旅客，截至10/7為止已突破第一階段的80%，達到第二波申請門檻。

▲ 木材製材所同為嘉義市觀光熱點。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬感謝嘉義市旅館公會理事長李素珍帶領會員同業一起向前衝，張婉芬表示，根據交通部觀光局補助嘉義市第一階段2千萬元獎助金計算，嘉義市已經突破80%，2萬間房間已經使用1萬6千個，達到第二波補助申請門檻，夜市消費抵用券也有多家飯店已向經濟部中部辦公室申請第二波，嘉義市在這一波秋冬遊的效能，可說是「搶搶滾」。

秋冬遊也帶動嘉義市文化路夜市的買氣，在經濟部配合秋冬旅遊的推動下，旅客每房可領取4張面額50元的「夜市消費抵用券」共200元，直接在夜市解決晚餐，可說是非常划算的「一泊二食之旅」，文化路夜市的47個營業攤位，包括各種魯味、以及特色美食，還有許多飲料甜點，皆是人氣滿滿，業者對於這一波好買氣也都樂開懷。

旅館公會理事長李素珍強調，嘉義市是阿里山下的入口門戶，在高山的天然屏障下，較少東北季風侵擾，天氣相對穩定，非常適合家庭旅遊，再加上旅館業者推出的各項好康優惠，經濟實惠之外，有蘊含很多精心組合的創意，旅客可以挑選適合自己的優惠方案，放鬆心情來嘉旅遊。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處所規劃的「檜來嘉驛」主題列車，自10月12日開始至12月29日再度推出每周六、日8班往返嘉義車站與北門車站，民眾可以體驗用檜木打造的阿里山小火車特殊風味，單程車價100元，來回票價優惠150元，中途可以在阿里山森林鐵路車庫園區下車參觀退休的小火車，以及最新景點嘉義製材所的迷人景緻，感受阿里山林業百年風情。

嘉義市共有62家旅宿業者加入秋冬遊專案，許多業者包括香緹時尚大飯店、嘉宮大旅社、冠閣大飯店、高橋飯店、嘉億時尚大飯店、德爾芙快捷酒店、福泰桔子商旅、嘉楠風華酒店更推出旅客姓名有「嘉」或有「義」的加碼好禮，各項優惠好康可至「嘉義市觀光旅遊網」活動消息(https://travel.chiayi.gov.tw/)查詢。

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