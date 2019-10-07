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台電：明年硼才列放流水檢測　中市府打臉：環保署2017年就規定

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▲台中市環保局長吳志超駁斥台電說法。（圖／記者鄧木卿攝）

▲環保局長吳志超打臉台電，環保署早在2017年就把硼列入檢驗項目。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府環保局7日召開記者會公布查獲中火放流水「硼」嚴重超標24倍，台電回應「硼」明年才納入檢測申報項目，環保局長吳志超打臉台電，環保署早在2017年12月25日就將「硼」列入放流水檢驗項目，台電應儘速提出陳述意見，市府審議後，不但最高可重罰2千萬元，甚至不排除勒令停工。

台電針對台中市政府所公布查獲的硼超標一事，發布新聞稿表示感到無奈及歉意，還指出環保署今年3月已將硼公告為明年起才開始納入必須檢測申報的新增項目，但是台中市環保局明知新增申報項目尚未開始施行，廢水處理廠亦尚未完工，卻選在9月19日至中火取水樣，檢測結果當然超標，台電對此刻意作法深感遺憾。

台電進一步強調，目前中火「除硼處理工程」，預計10月底完成土木工程，11月底完成設備安裝，12月初可開始進行廢水處理功能測試，12月底上線處理，此外，中火早在8月16日就提送短期改善之水污染防治措施計畫變更申請，惟迄今事隔快2個月，中市府仍未核定，希望能儘早核定，以利新廢水處理廠變更申請。

吳志超得知台電的回應後嚴正駁斥，吳說，根據環保署2017年12月25日發佈施行的放流水標準，發電廠放流水若含有汙染物「硼」，自發佈施行日起，就應符合5毫克/公升的標準值，台電的說法不知道是「刻意規避還是真的不清楚？」，無論如何，超標就是超標！

另外，對於台電提到今年5月9日已提報「硝酸鹽氮」改善計畫書，有納入「硼」改善計畫，他說，中火先前放流水是「硝酸鹽氮」未符合標準，改善計畫書內容是針對「硝酸鹽氮」，90天的改善工作內容並未提及「除硼處理工程」，台電所謂環保局刻意在「硼」改善期間採樣檢測的說法，與事實完全不符。

吳志超最後強調，環保局今年1至9月針對中火3處排放口隨機檢測水質15次，就查獲5次不符標準，已屬重大違規，環保局已在10月5日行文台電依法提出陳述意見，台電須於10月21日前作出陳述，若未具正當理由，市府將依違規情節處分，最高重罰2千萬元，或者勒令停工，預計10月底做出裁決。

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