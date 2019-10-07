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撕掉標籤！消滅汙名化！　奇美醫率先成立思覺失調症家屬支持團體

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▲奇美醫學中心聯合台灣精神醫學會、康復之友聯盟、嬌生公司楊森藥廠，共同主辦舉辦《還想牽著你的手》思覺失調症特展。（圖／記者林悅翻攝）

▲奇美醫學中心聯合台灣精神醫學會、康復之友聯盟、嬌生公司楊森藥廠，共同主辦舉辦《還想牽著你的手》思覺失調症特展。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心指出，治療研究發現，超過8成思覺失調症病人，受到烙印與差別待遇影響，更近5成隱瞞精神健康問題不被他人發現，為撕掉標籤！消滅汙名化！，並提高用藥穩定性，奇美醫學中心率先成立「思覺失調症家屬支持團體」，支持滿意度達8成以上。

精神醫學部成癮防治科主任張志誠舉案例說明指出，現年32歲的貓頭鷹（化名），在高職汽修科畢業後，原來希望能夠快快服完兵役，進入職場改善家裡的經濟，但在兵役體檢時，醫師卻發現他有幻聽、身體妄想、焦慮等情形，經轉診後，確認罹患思覺失調症，人生從此不一樣…。

請繼續往下閱讀...

貓頭鷹在攻讀大學企業管理系期間，由校方輔導諮商室轉介至奇美醫學中心精神醫學部成癮防治科主任張志誠門診，在媽媽的激勵下，貓頭鷹確診後開始穩定用藥，一邊攻讀大學企業管理系，最後終於完成學業，在南部某醫院擔任小夜班環保員。因為工作屬排班性質，為節省回診時間，在奇美醫學中心精神醫學部成癮防治科主任張志誠門診的建議下，從口服藥改為使用長效針劑，貓頭鷹也發覺使用長效針劑後，自己的情緒除了能維持平穩，感覺更能掌控生活步調，2018年跟媽媽、姐姐和妹妹一同跟團到東京旅遊，貓頭鷹看見媽媽開心的模樣，立志要好好工作存錢再帶全家人出國去玩。

「我想好好照顧自己，因為現在醫學技術那麼發達，也許未來就會有根治思覺失調症的藥，我要保持身體健康，等待那一天到來。」貓頭鷹聽到在醫學進步下，現在有1年只需要打4次的新一代長效針劑之後，這也讓他重拾勇氣追尋高職畢業後的夢想，希望進入汽車產業為節能科技貢獻所學。

每年10月10日是世界心理健康日，為響應世界心理健康日，由奇美醫學中心聯合台灣精神醫學會、康復之友聯盟、嬌生股份有限公司楊森藥廠，從10月1日至10月9日共同主辦舉辦《還想牽著你的手》思覺失調症特展，於奇美醫學中心第二醫療大樓2樓二五空橋展出，希望透過主角思覺失調症病人小星的故事，讓病友了解自己並不孤單，仍有其他病友也在積極治療中，同樣地，陪伴者也能藉由這樣的展出獲得支持，突破難以說明家人精神疾病的困境。另一方面，盼特展能讓大眾撕掉標籤，正確認識疾病，鼓勵病友積極治療，牽起病友、家屬和大眾的手開啟對話。

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