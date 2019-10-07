女高中生手機聊天脫口「蝦X」　大叔以為被罵巴她頭：代替父母教訓妳

▲游姓男子以為女高中罵他，出手打人 。（翻攝自爆料公社）

記者陳以昇／新北報導

新北市有民眾在搭乘捷運時，在行經三重國小站時，看見一名男子出手打了一名女高中生的後腦勺，還說「我代替你父母教訓你」，後來得知男子自稱女高中生擋住他去路，又聽到她用免持講電話說：「蝦小」，以為在罵他，於是出手打人，民眾見義勇為將男子揪到警局，事後警方聯繫女高中生家長，雙方和解，民眾也將這段事件貼到網路「我們不能欺負人，也不能被欺負」。

據了解，吳姓女高中6日下午搭乘捷運蘆洲線，用耳機免持與同學聊天，在列車抵達三重國小站時，突然聊天中說出「蝦小」，站在她身後的60多歲游姓男子聽到，以為在罵他，火大直接伸出右手，朝吳女後腦勺用力打下去。

女高中生被打後，轉頭問「你為什麼打我」，游男回「我代替你父母教訓妳這個沒禮貌的小孩」，隨後快速走出車廂，剛好整個過程被旁邊民眾目擊，趕緊與女高中生追出去將男子攔下，哭著說「我在講電話，沒罵你」，「你為什麼打我，跟我道歉」，男子不理繼續辱罵她沒家教。

民眾立刻通報捷運站人員並報警將男子揪到警局，警方也聯繫女高中家長到場，雙方經過解釋釐清是件誤會後，達成和解互不提告，民眾也將過程的影片貼到臉書爆料公社，「我回去要告訴我的小孩，我們不能欺負人，也不能被欺負」

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