華聞快遞／9月末外匯儲備30924億美元　人行連續10月增持黃金

▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

《北京》9月末外匯儲備30924億美元 陸央行連續10個月增持黃金

據大陸國家外匯管理局6日公佈的最新資料顯示，截至9月末，外匯儲備餘額為30924.31億美元，較8月末環比減少147.45億美元。同時公佈的官方儲備資產表顯示，大陸央行還在買黃金，截至今年9月末，黃金儲備為6264萬萬盎，較8月的6245萬盎司增加了19萬盎司，這是央行連續第10個月增持黃金。（澎湃新聞）

《四川》長虹美菱將暫時下架 並召回所有火箭隊球迷冰箱

長虹•美菱中國區7日發文稱，針對休斯頓火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)在個人社交平台上，「發佈損害祖國統一的言論，長虹•美菱表示無比憤怒並強烈反對；即日起，將暫時下架並召回所有NBA聯名款火箭隊球迷冰箱，暫停火箭隊球迷冰箱相關市場活動和宣傳。」（澎湃新聞）

《北京》陸「十一長假」4天旅遊收入達2兆

據大陸文化和旅遊部發佈的資料顯示，國慶假期前4日共5.42億人次出遊，國內旅遊收入4526.3億元（約新台幣2兆元），旅遊消費再創歷史新高。景區裡人頭攢動，也讓資本市場上的旅遊消費類股票迎來一撥行情，港股方面，截至4日，美團點評、百威亞太已連續3日收漲，股價創下新高；其他如海底撈、頤海國際等漲勢也比較好。（央視財經）

《江蘇》1-8月220個省重大實施專案完成投資1.7兆

數據顯示，今年1-8月220個省重大實施專案完成投資3960億元（約新台幣1.7兆），投資完成率74.3%，高出序時進度7.6個百分點，其中130個重大產業項目完成投資1350億元，投資完成率74.1%。24個省領導掛鉤專案1-8月完成投資437億元，佔年度計劃投資的95.8%，高出平均進度近22個百分點。（江蘇廣電融媒體新聞中心）

▲電影海報 。（圖／翻攝自微博）

《北京》《哪吒》衍生品銷售額超1800萬人民幣 刷新陸動畫電影紀錄

大陸暑期檔卡通電影《哪吒之魔童降世》票房突破49億元（約新台幣213億元），其官方衍生品也收入驚人，通過計算4家官方授權衍生品的銷售額可見，目前金額超1800萬元，刷新了大陸電影衍生品總額新紀錄。不過，相比海外市場，《哪吒》在電影衍生品市場的表現，仍屬稚嫩，例如，票房達到9億美元的美國動畫電影《忍者神龜》，其衍生品銷售額高達10.6億美元。（澎湃新聞）

《北京》陸9月新增貸款或繼續回升至5.87兆

在8月社會融資規模、新增貸款均表現超預期後，市場對即將在十一長假後出爐的9月金融資料也並不悲觀。綜合多家機構的預測，9月的新增人民幣貸款有望達到1.35兆（約新台幣5.87兆），社會融資規模有望保持穩定。數據顯示，8月人民幣貸款增加1.21兆，較7月的1.06兆環比回暖，社融規模增量為1.98兆，較7月的1.01兆幾乎翻倍。（澎湃新聞）

《四川》南充投入304億擴大教育資源 新增學位近16萬個

南充市近年大力推進學前教育行動計劃、義務教育城鄉一體化等專案建設，投入近70億元（人民幣，下同，約新台幣304億元）擴大教育資源，新建、改建、擴建校舍和運動場等面積達365萬平方米，新增學位近16萬個。此外，南充共建有9300多套教師周轉房，還有1904套公租房轉為教師周轉房；每個學校都建起了教職工食堂，有效穩定了農村教師隊伍。（四川日報）

《北京》陸1-8月網上零售保持快速增長

大陸國家統計局近日發佈的數據顯示，1至8月份，全大陸實物商品網上零售額同比增長20.8%，增速比社會消費品零售總額增速高12.6個百分點；佔社會消費品零售總額比重為19.4%，比上年同期提高2.1個百分點。（新華社）

▼淘寶雙11包裹量驚人。（圖／CFP）

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