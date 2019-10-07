　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／9月末外匯儲備30924億美元　人行連續10月增持黃金

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼央行,人民銀行,中國人民銀行。（圖／視覺中國）

▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

《北京》9月末外匯儲備30924億美元　陸央行連續10個月增持黃金

據大陸國家外匯管理局6日公佈的最新資料顯示，截至9月末，外匯儲備餘額為30924.31億美元，較8月末環比減少147.45億美元。同時公佈的官方儲備資產表顯示，大陸央行還在買黃金，截至今年9月末，黃金儲備為6264萬萬盎，較8月的6245萬盎司增加了19萬盎司，這是央行連續第10個月增持黃金。（澎湃新聞）

《四川》長虹美菱將暫時下架　並召回所有火箭隊球迷冰箱

長虹•美菱中國區7日發文稱，針對休斯頓火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)在個人社交平台上，「發佈損害祖國統一的言論，長虹•美菱表示無比憤怒並強烈反對；即日起，將暫時下架並召回所有NBA聯名款火箭隊球迷冰箱，暫停火箭隊球迷冰箱相關市場活動和宣傳。」（澎湃新聞）

《北京》陸「十一長假」4天旅遊收入達2兆

據大陸文化和旅遊部發佈的資料顯示，國慶假期前4日共5.42億人次出遊，國內旅遊收入4526.3億元（約新台幣2兆元），旅遊消費再創歷史新高。景區裡人頭攢動，也讓資本市場上的旅遊消費類股票迎來一撥行情，港股方面，截至4日，美團點評、百威亞太已連續3日收漲，股價創下新高；其他如海底撈、頤海國際等漲勢也比較好。（央視財經）

《江蘇》1-8月220個省重大實施專案完成投資1.7兆

數據顯示，今年1-8月220個省重大實施專案完成投資3960億元（約新台幣1.7兆），投資完成率74.3%，高出序時進度7.6個百分點，其中130個重大產業項目完成投資1350億元，投資完成率74.1%。24個省領導掛鉤專案1-8月完成投資437億元，佔年度計劃投資的95.8%，高出平均進度近22個百分點。（江蘇廣電融媒體新聞中心）

▲▼ 電影哪吒 。（圖／翻攝自微博）

▲電影海報 。（圖／翻攝自微博）

《北京》《哪吒》衍生品銷售額超1800萬人民幣　刷新陸動畫電影紀錄

大陸暑期檔卡通電影《哪吒之魔童降世》票房突破49億元（約新台幣213億元），其官方衍生品也收入驚人，通過計算4家官方授權衍生品的銷售額可見，目前金額超1800萬元，刷新了大陸電影衍生品總額新紀錄。不過，相比海外市場，《哪吒》在電影衍生品市場的表現，仍屬稚嫩，例如，票房達到9億美元的美國動畫電影《忍者神龜》，其衍生品銷售額高達10.6億美元。（澎湃新聞）

《北京》陸9月新增貸款或繼續回升至5.87兆

在8月社會融資規模、新增貸款均表現超預期後，市場對即將在十一長假後出爐的9月金融資料也並不悲觀。綜合多家機構的預測，9月的新增人民幣貸款有望達到1.35兆（約新台幣5.87兆），社會融資規模有望保持穩定。數據顯示，8月人民幣貸款增加1.21兆，較7月的1.06兆環比回暖，社融規模增量為1.98兆，較7月的1.01兆幾乎翻倍。（澎湃新聞）

《四川》南充投入304億擴大教育資源　新增學位近16萬個

南充市近年大力推進學前教育行動計劃、義務教育城鄉一體化等專案建設，投入近70億元（人民幣，下同，約新台幣304億元）擴大教育資源，新建、改建、擴建校舍和運動場等面積達365萬平方米，新增學位近16萬個。此外，南充共建有9300多套教師周轉房，還有1904套公租房轉為教師周轉房；每個學校都建起了教職工食堂，有效穩定了農村教師隊伍。（四川日報）

《北京》陸1-8月網上零售保持快速增長

大陸國家統計局近日發佈的數據顯示，1至8月份，全大陸實物商品網上零售額同比增長20.8%，增速比社會消費品零售總額增速高12.6個百分點；佔社會消費品零售總額比重為19.4%，比上年同期提高2.1個百分點。（新華社）

▼淘寶雙11包裹量驚人。（圖／CFP）

▲▼淘寶雙11。（圖／CFP）

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
子瑜連撐3首唱跳突然腿軟後倒！志效嚇傻急伸手..粉絲心疼：行
苗栗銅鑼自撞車禍！母命危搶救中　10歲女童頭部撕裂傷
25歲男交往大10歲女友！熱戀6個月發現「私處紋身」崩潰：是
衰捲「連千毅後宮」子涵住院！身體健康出狀況…公開對話主因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

東方美學演繹西方經典！常玉遺作《曲腿裸女》8.6億成交...刷新個人紀錄

《禁蒙面法》後應變措施！　港教育局：彈性處理學生遲到、缺席事宜

人妻挺5月大孕肚就診…一照15cm「血絲纏肉瘤」撐爆子宮　醫雙手抱出：好重！

央視發文：莫雷一面撈金　「一面傷害中國人感情」

交通與安全考量！　香港肯德基、惠康、IKEA都提早關門「最早2:30」

港網友號召今日18區「全民V煞」活動　在多個大型商場聚集大合唱

華聞快遞／9月末外匯儲備30924億美元　人行連續10月增持黃金

一早起床頭劇痛...60歲男上廁所突暈倒　醫曝「3症狀」：腦出血

影／《禁蒙面法》衝突延燒！香港13間普通科診所停診...預約病人被迫改期

新人30分鐘磕100次頭領「改口費」　紅包近9萬台幣數到手軟

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

東方美學演繹西方經典！常玉遺作《曲腿裸女》8.6億成交...刷新個人紀錄

《禁蒙面法》後應變措施！　港教育局：彈性處理學生遲到、缺席事宜

人妻挺5月大孕肚就診…一照15cm「血絲纏肉瘤」撐爆子宮　醫雙手抱出：好重！

央視發文：莫雷一面撈金　「一面傷害中國人感情」

交通與安全考量！　香港肯德基、惠康、IKEA都提早關門「最早2:30」

港網友號召今日18區「全民V煞」活動　在多個大型商場聚集大合唱

華聞快遞／9月末外匯儲備30924億美元　人行連續10月增持黃金

一早起床頭劇痛...60歲男上廁所突暈倒　醫曝「3症狀」：腦出血

影／《禁蒙面法》衝突延燒！香港13間普通科診所停診...預約病人被迫改期

新人30分鐘磕100次頭領「改口費」　紅包近9萬台幣數到手軟

尼克不玩小球戰線　高壯陣容大打「霸凌籃球」

「超過M號=肥胖罪惡！」　辣模IG被灌爆關閉…躲5天道歉：我一時手誤

有您環境更美麗　環保署向全國清潔人員致敬

獨／林珈安「透視深V+美背全露」浪漫嫁了　台下「空2座位」原因曝光惹鼻酸

心愛娃娃被丟了！歐告背對主人生悶氣　丟棄原因曝光網笑翻

鍵盤、影像、電源三大產品線爆發　群光第3季營收年增6.4%創新高

媽媽下令減肥　「10KG米腸」咬零食袋哀怨逼視：本汪是毛澎！

爽用70元神券下單「吃嘸還被鎖帳號」！Uber Eats總經理回應了

我就是要打！中信盃黑豹旗10/26熱血開戰　208隊競逐「豹王」寶座

慶重陽!阿公阿嬤送地瓜做見面禮　90歲長者切蛋糕樂活到老

大陸熱門新聞

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千..

女友曾是AV女優　25歲男崩潰..

阿公開冷氣煮飯！1hrs後倒地..

「神祕富豪」死訊震驚陸金融圈

香港彌敦道一男子遭打　血流滿面..

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母..

空姐勾引閨蜜男友！1年後下場超..

劉在錫節目提反送中　陸刪除片段

香港電競選手獲勝「戴口罩喊8字..

跟拍示威遭汽油彈砸中　港記者頭..

直擊大興機場黑科技　乘客「一臉..

108歲南苑機場退役　歷經戰亂..

傳引《緊急法》停市、凍結港人資..

「錢進」世界奇蹟機場　網紅店搶..

更多熱門

相關新聞

大陸各企業封殺火箭隊「堅護祖國統一」

NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）因發表支持香港示威的推特貼文，遭到大陸全面封殺，除了大陸外交部、大陸籃協以外，多間民間企業也發出聲明，運動品牌「李寧公司」就指出，「李寧公司堅決反對並抵制一切損害國家利益的行為。我們已中止與火箭隊相關合作，敦促火箭隊針對該事件給予明確答覆。」

哈登代總管莫雷道歉「我們愛中國」

火箭總管解釋挺文　陸網友：只想賺我們錢

火箭總管發文澄清　柏加特感謝莫雷

莫雷恐被開除？NBA挺表達個人觀點

關鍵字：

外匯儲備黃金儲備長虹美菱火箭隊莫雷哪吒之魔童降世休斯頓火箭

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

魚死了！貴婦淚崩撒錢「辦富豪式喪禮」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

「隱性渣男」摩羯上榜2次！唐綺陽列「2019下半出軌星座」

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面