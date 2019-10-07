日天皇即位遊行選Toyota敞篷車　座椅增高4公分、椅背25度角

▲Toyota Century敞篷車將於22日「祝賀御列之儀式」亮相。（圖／翻攝自Japanese Nostalgic Car）

實習記者施怡妏／綜合報導

日本天皇德仁於5月1日即位，將於10月22日舉行「祝賀御列之儀式」，當天遊行搭乘的車輛在多方考量之下，決定使用日本國產的豐田（Toyota）汽車頂級車款Century敞篷車。這部專為天皇打造的御用車款，製造商特別在座椅上設計小巧思，為了讓民眾在遊行時，可以更清楚的看見天皇與皇后。

根據NHK報導，預計遊行當天會聚集，海內外約有2500人出席閱兵遊行儀式，「祝賀御列之儀」將在當天下午舉行，遊行車輛考慮到安全、環保等因素之下，決定採用國產車。

Century敞篷車這位天皇打造的御用車款，全長5.34公尺，車寬約1.93公尺，後座座椅比前座高了約4公分，椅背角度也調整為25度，為了在遊行時，讓沿途的民眾可以更清楚的看見天皇與皇后。

▲車內座椅特別設計，讓民眾更清楚看見天皇與皇后。（圖／翻攝自Toyota）

車體外觀經過多層的烤漆，漆面的光澤亮感比市售的更閃亮，為了讓車體強度不因敞篷而受損，在車子的底盤上也進行了補強。當天開車的司機為了更熟悉車子的性能，使儀式可以順利進行，目前住在皇宮內進行駕駛訓練。

Century敞篷車具備主動剎車系統等預警式安全輔助系統，低耗油、低排放的環保車型，日前僅在日本販售，而且在下訂前，客戶必須接受身家調查，確定買家不是反社會組織或是黑道，可說是有錢也買不到。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

