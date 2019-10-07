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「上帝的視角」看表演　嘉義市開箱文迎接國際管樂節

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▲▼ 嘉義市管樂節開箱文。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市管樂節開箱文，市長黃敏惠、副市長陳淑慧也跟各式樣樂器開箱。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接2019年12月20日至2020年1月1日到來的國際管樂節，嘉義市政府觀光新聞處規劃大型開箱活動，7日上午由市長黃敏惠、副市長陳淑慧及博愛國小師生以現今流行開箱方式宣傳嘉義市國際管樂節，只見大小樂器近百樣排列壯觀，讓人不禁期待今年國際管樂節的精采演出。

▲▼ 嘉義市管樂節開箱文。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市管樂節由博愛國小參與開箱文演出。（圖／記者翁伊森翻攝）

開箱拍攝地點選在博愛國小，學生陸續將小號、長號、薩克斯風等眾多樂器帶到現場，就連大型打擊樂器和鐵琴也都搬到現場，大小樂器由學生一一上場排好位置，開箱照在博愛國小師生熱情參與下開拍，以上帝的視角最後呈現「氣派版」、「行進版」及「Enjoy版」三種版本。

▲▼ 嘉義市管樂節開箱文。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長黃敏惠與博愛國小管樂隊同框開箱文。（圖／記者翁伊森翻攝）

第一張「氣派版」，畫面中市長黃敏惠、副市長陳淑慧被大小型管樂器和兩隻管樂小雞圍繞著，兩人毫不猶豫擺出最悠閒的凝聽姿勢，市長黃敏惠還放鬆的翹起腳，副市長陳淑慧與管樂小雞的互動也相當有戲，躺在小雞的左手上，有如好朋友般相揪來享受管樂表演，大家手牽著手營造歡樂有趣畫面。

由於每年管樂踩街嘉年華是民眾最期待的重頭戲，今年安排於12月20日熱鬧上街！第二張「行進版」呈現踩街嘉年華氣氛，市長黃敏惠手持指揮棒，以俏皮可愛的浮誇步伐帶領孩子們前進，表現最精彩的踩街氣氛。第三張「Enjoy版」則由市長加碼發揮，活力滿點的跳躍姿勢，號召每位朋友來嘉度假，帶著一顆最放鬆、愉快的心，參與一年一度嘉義市最大規模的音樂饗宴。

「文化導引觀光、觀光充實文化。」嘉義市長黃敏惠說，舉辦國際管樂節也是嘉義市拚觀光、拚經濟的時刻，「雞肉飯和沙鍋魚頭是許多遊客來嘉義市必吃的美食」，開箱照因此特別安排小彩蛋，民眾可找找看美食藏在開箱照的哪個角落裡！

觀光新聞處處長張婉芬表示，真人開箱風潮席捲各行各業，讓市長、副市長挑戰真人開箱為年底的2019嘉義市國際管樂節暖身，邀請世界各地好朋友齊聚嘉義市享受音樂界的年度盛會。

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