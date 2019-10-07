台南市議員郭清華到議長室飆罵三字經　郭信良：限一周內道歉否則提告

▲台南市議長郭信良表示，請郭清華議員一星期內為該日之不當行為向議會公開道歉，否則議會必依法提告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員郭清華10月4日上午逕行進入台南市議長辦公室大聲咆哮，口出惡言辱駡正在辦公之議長郭信良，郭信良7日指出，為維護議尊嚴限一星期內道歉，否則提告。

郭清華4日上午在議會開議前，逕行進入台南市議長室，對議長郭信良飆罵三字經，嚴重影響郭信良及其辦公室人員辦公。郭信良表示，議會係屬公務機關，各組室皆有其任務及獨立性之功能，絕不允許有動作或言語暴力行為！

▲台南市議員郭清華被指控逕行進入台南市議長辦公室大聲咆哮，口出惡言辱駡正在辦公之議長郭信良。

郭信良指出，市議會係屬180萬市民所有，市議長是代表市民管理議會的管理者，任何意圖傷害或破壞議會尊嚴者，議長有責捍衞與保護！郭清華議員當天公然在議長室爆粗口、漫罵三字經之行為已嚴重傷害議會尊嚴；郭信良議長表示個人受辱尚可忍讓，但傷及議會尊嚴等同侮辱全體市民，身爲議長責無旁貸，必當全力捍衞；因此，他誠懇呼籲郭清華議員一星期內為該日之不當行為向議會公開道歉，否則議會必依法提告，以表捍衛議會尊嚴之决心並向全體市民交代！

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