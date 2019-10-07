　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

才隔2天！印度又傳墜機意外　2實習飛行員全不幸死亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者陳妙津／綜合報導

印度警方證實，一架教練機6日墜毀於海得拉巴附近的維卡拉巴德棉花田中，機上兩名實習飛行員皆不幸喪生，兩人都是拉吉夫.甘地私人航空學院的學生，目前正在調查墜毀原因。

據《印度人報》報導，這架飛機上午11點從拉吉夫.甘地航空學院起飛後，11點55分時和塔台失去聯繫，隨後12點45分時墜毀在離海得拉巴約100公里的Sultanpur村莊附近，機上2人皆不幸喪生，飛機殘骸散落以棉田為中心的100碼（約91公尺）半徑各處。

發現遺體的當地人靠著散落的護照辨識飛行員身分，罹難者分別為來自比哈爾邦的Prakash Vishal（22歲），以及來自旁遮普邦的Amanpreet Kaur（21歲）。遺體在警方到場後，都被送往維卡拉巴德進行驗屍。

當地警方說，當時天候狀況不佳，正下著大雨，現場相當泥濘，導致救援團隊行進困難，目前已將現場封鎖以待調查。一名目擊村民則稱，飛機墜毀前數度在空中搖擺不定，顯然已經失控。

而航空學院接獲通報後，負責人普拉巴卡也已趕至墜機現場。他聲稱，出事飛機已經過全面翻新，適合飛行訓練，沒有任何技術問題。警方則表示，事故原因有待詳細調查確認。

這並非印度近來唯一一起墜機意外，4日時才剛有一架類似型號的飛機在馬哈拉施特拉邦的瑟普爾附近墜毀，所幸機上飛行員平安無事，目前航空監視機構民航總局（DGCA）還在調查此事，怎料又傳出墜機意外。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
《通靈2》首播PTT傻眼一片！郭書瑤直播吐實：一開始不能接受
研究細胞如何感知氧氣　3美英學者共同獲頒2019諾貝爾生醫獎
子瑜連撐3首唱跳突然腿軟後倒！志效嚇傻急伸手..粉絲心疼：行
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日天皇即位遊行選Toyota敞篷車　座椅增高4公分、椅背25度角

夜店哥嗨完搭UBER回家　15分鐘車程醒來「離家160km」收15000元車資帳單！

快訊／研究細胞如何感知氧氣　3美英學者共同獲頒2019諾貝爾生醫獎

才隔2天！印度又傳墜機意外　2實習飛行員全不幸死亡

前女友分手2月交新歡！醋男凌晨敲門「槍殺她全家」　運動員情敵也斃了

伴娘挾持攝影師爽拍43張　一看相片集「主角變閨蜜」新娘氣炸

職場遭性騷或上司欺凌　日36%女精神患者病發！年齡多為30歲族群

冷血哥遭嫩女友狠甩　埋伏渡假村「滅口全家人」走進情敵旁…爆頭陪葬！

可樂+曼陀珠！女大生暴吐「鼻孔變水龍頭狂洩」　恐怖實驗害胃出血

實務協商破裂！　北韓代表駁「2周內與美重談」：去問美國

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

日天皇即位遊行選Toyota敞篷車　座椅增高4公分、椅背25度角

夜店哥嗨完搭UBER回家　15分鐘車程醒來「離家160km」收15000元車資帳單！

快訊／研究細胞如何感知氧氣　3美英學者共同獲頒2019諾貝爾生醫獎

才隔2天！印度又傳墜機意外　2實習飛行員全不幸死亡

前女友分手2月交新歡！醋男凌晨敲門「槍殺她全家」　運動員情敵也斃了

伴娘挾持攝影師爽拍43張　一看相片集「主角變閨蜜」新娘氣炸

職場遭性騷或上司欺凌　日36%女精神患者病發！年齡多為30歲族群

冷血哥遭嫩女友狠甩　埋伏渡假村「滅口全家人」走進情敵旁…爆頭陪葬！

可樂+曼陀珠！女大生暴吐「鼻孔變水龍頭狂洩」　恐怖實驗害胃出血

實務協商破裂！　北韓代表駁「2周內與美重談」：去問美國

玉子燒小小兵萌翻！吃壽司轉限定扭蛋　高雄藏壽司漢神店試營運

梅花旗／文化陳偉濠冠軍戰嗆主審　賽後去摩鐵吸毒洩憤被逮

元富證券號召同仁、客戶淨灘　善盡企業社會責任守護海洋

雲林縣政府財政改善　縣民平均減少2千負債

柯瑞新主場開賽超遠三分投成麵包　笑說：只想快點讓球迷興奮

姐姐結婚了！　花童汪穿「同款禮服」狂跳撒嬌：我要抱新娘～

貼文「高雄3千億弊案蛇鼠一窩」挨陳菊告　張琍敏：捍衛自由不和解

揚言「禁蒙面」遭打臉　北市警局改口：尊重主辦意見

單身狗救星！網友哭：回不去了⋯叫外送「最有感」5大改變曝光

快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

國際熱門新聞

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶..

勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲才..

試車離合器爆炸！黑手遭金屬片割..

哈吉貝一路向西　日本3天連假泡..

殘忍畫面曝！男拿鐵條打死4街友

辣妹激戰完想回家　狗肺哥出拳打..

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛..

「藍蕉」像冰淇淋　讚蕉界哈根達..

2歲童拒吃熱狗當早餐　被親媽痛..

好市多狂粉分析：2口之家辦會員..

日取締船撞北韓漁船　20船員落..

他用iPhone 3年「變成G..

第2名吹哨人　美國情報部門約談

警幫3歲童找爸媽　被帶到破車旁..

更多熱門

相關新聞

美國抗中　李顯龍：亞洲國家痛苦

新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）日前接受CNN訪問，他表示，美國要求許多國家選邊站，要把中國視為威脅，然而，如果亞洲國家真要在美中抉擇，這種決定將會很痛苦，讓大家都非常不開心。

綠帽夫趴車逮小王遭狂甩7km昏倒

法官抗議司法干預　當庭舉槍自轟

「眼部中彈」女記者透過律師發聲…

菲國監獄每年死5200人　肺結核蔓延

關鍵字：

印度墜機東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

魚死了！貴婦淚崩撒錢「辦富豪式喪禮」

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面