才隔2天！印度又傳墜機意外　2實習飛行員全不幸死亡

Telangana: Pilot killed in trainer aircraft crash at Sultanpur village in Vikarabad district. pic.twitter.com/b7bNfDmIss — ANI (@ANI) 2019年10月6日

實習記者陳妙津／綜合報導

印度警方證實，一架教練機6日墜毀於海得拉巴附近的維卡拉巴德棉花田中，機上兩名實習飛行員皆不幸喪生，兩人都是拉吉夫.甘地私人航空學院的學生，目前正在調查墜毀原因。

據《印度人報》報導，這架飛機上午11點從拉吉夫.甘地航空學院起飛後，11點55分時和塔台失去聯繫，隨後12點45分時墜毀在離海得拉巴約100公里的Sultanpur村莊附近，機上2人皆不幸喪生，飛機殘骸散落以棉田為中心的100碼（約91公尺）半徑各處。

發現遺體的當地人靠著散落的護照辨識飛行員身分，罹難者分別為來自比哈爾邦的Prakash Vishal（22歲），以及來自旁遮普邦的Amanpreet Kaur（21歲）。遺體在警方到場後，都被送往維卡拉巴德進行驗屍。

當地警方說，當時天候狀況不佳，正下著大雨，現場相當泥濘，導致救援團隊行進困難，目前已將現場封鎖以待調查。一名目擊村民則稱，飛機墜毀前數度在空中搖擺不定，顯然已經失控。

而航空學院接獲通報後，負責人普拉巴卡也已趕至墜機現場。他聲稱，出事飛機已經過全面翻新，適合飛行訓練，沒有任何技術問題。警方則表示，事故原因有待詳細調查確認。

這並非印度近來唯一一起墜機意外，4日時才剛有一架類似型號的飛機在馬哈拉施特拉邦的瑟普爾附近墜毀，所幸機上飛行員平安無事，目前航空監視機構民航總局（DGCA）還在調查此事，怎料又傳出墜機意外。

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