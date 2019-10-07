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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／【馬俊麟認愛王瞳】通姦與侵害配偶權有差嗎？

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藝人王瞳與馬俊麟的婚外情讓正宮提出「侵害配偶權」的訴訟，占據最近的八卦版面。奇怪，婚外情不就是通姦嗎？通姦跟侵害配偶權不一樣嗎？為什麼不提告通姦呢？其實這背後有很大的學問：證據與賠償！

通姦指性關係／侵害配偶權指不正常社交關係

出軌、通姦、劈腿，在生活中這些詞都常被用來指稱婚姻關係中「吃碗內看碗外」的行為。但在法律上，「通姦」依照目前的法院實務見解，僅限於婚姻中的男女與婚姻外人的「性行為」，不包含心靈上的出軌，與小三牽手、吃飯，在法律上來看都不算是通姦。

但相反地，「配偶權」就不一樣了。配偶權是法院實務上創造出來的一種權利，不論是男性或女性配偶都有的權利，是指配偶因結婚所享有的相互扶持、協助、誠實，使婚姻生活美滿的權利。如果有婚姻關係外的第三人過度介入配偶之間的關係，就是影響配偶的權利，便是侵害配偶權。

例如，貼臉、摟肩、吻頸、裸體共眠等，即便沒有性行為，也可能侵害配偶權；牽手、擁抱且進出飯店的頻繁約會，也可能侵害配偶權；過度頻繁的出遊過夜、跨年看煙火甚至親吻擁抱，也可能侵害配偶權。

簡單來說，侵害配偶權不僅限於性關係，只要是超過了普通的社交關係、達到破壞婚姻的程度，在法院看來都有侵害配偶權的可能性（類似案例可以參考臺北地院105年度訴字第5271號、105年度訴字第5109號民事判決）。

通姦構成犯罪／侵害配偶權只構成賠償

除了定義上的差別以外，法律效果也不一樣。

通姦在我國是構成犯罪的，依照刑法第239條處1年以下有期徒刑；侵害配偶權是一種侵權行為，受害者可以依照民法第184、195條提起損害賠償訴訟，但除非事實上也同時有通姦，否則不能提起犯罪的告訴。

通姦與侵害配偶權唯一相同的地方是，出軌者與小三同時都要負責，例如已婚的A和婚外的B有性行為及不正常社交關係，正宮提告的時候可以將A、B一併列為通姦犯罪者、損害賠償的被告。

證據、賠償，決定受害者如何提告

既然通姦與侵害配偶權的條件不一樣，那你就不能拿侵害配偶權的證據去提告通姦。用上面的A、B例子來說，假如A、B僅只是出遊、親吻或擁抱，但沒有性行為，即便A、B很惡劣，正宮頂多也只能拿著偷拍到的親吻擁抱照片去提告侵害配偶權，不能提告通姦，因為證據不足。若硬是提告通姦罪，反而只會落得不起訴或敗訴的下場（註：犯罪原則上是由受害者向檢察官提起告訴，由檢察官起訴）。

除非今天情況是反過來，有A、B從事性行為的錄影畫面，這時候正宮才能在提告侵害配偶權的同時一併提告通姦。這也就是為什麼證據決定了提告的方向，到底是告通姦還是侵害配偶權了。

另一方面，通姦是犯罪問題，法律上的效果是讓被告承擔刑事責任；但另一方面，侵害配偶權是民事賠償問題，法律上的效果是讓被告負擔金錢賠償責任。正宮到底想要什麼，就決定了提告的方向。

如果正宮想要的是「教訓、正義」，那麼可能就會傾向提起通姦罪的告訴，請檢察官依法論處；如果正宮在意的是「所受痛苦、生活」，那麼可能就會傾向提起侵害配偶權的民事訴訟，讓被告賠錢，補償自己婚姻關係破裂的痛苦與生活上的影響。

正宮提起侵害配偶權，不見得是包容忍讓，或許是因證據不足以證明通姦；或許是不在意正義，只想要自己獲得補償；甚至是蓄勢待發、不是不告只是未告的也有可能。依照事實的情況，決定處理的方向，就是正宮面對婚姻關係破裂的正確之道。

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