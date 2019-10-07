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低利率、寬鬆政策浮濫　專家指金價、美元同步上揚將成常態　

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▲長久以來美元與黃金的走勢幾乎都呈現反向發展，不過近期兩者皆呈現上揚的態勢。（圖／路透）

▲長久以來美元與黃金的走勢幾乎都呈現反向發展，不過近期兩者皆呈現上揚的態勢。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

長久以來，美元與黃金的走勢幾乎都呈現反向發展，不過近期兩者皆呈現上揚的態勢，據悉這可能與中美貿易戰的不安情緒和各國採取貨幣寬鬆政策導致低利率有關，這種情況過去相當罕見，但未來這樣的「黑天鵝事件」也許會變成「灰犀牛事件」。

據《MarketWatch》報導，投資顧問公司Navellier and Associates投資顧問Ivan Martchev表示，貨幣寬鬆政策蔓延全球央行，導致低利率橫行，全球投資人為了尋找避風港，將會有大量資金買進美元或黃金。

請繼續往下閱讀...

但是，當美國聯準會（Fed）採取降息時，許多國家也會跟進降息，而且降息力道更大，這樣一來會推升美元，而且黃金價格在中美貿易戰、英國脫歐等事件中迅速攀升，所以在低利率、市場不確定性高等影響下，形成金價與美元雙雙走揚的情況。

不過，此次全球量化寬鬆浪潮並未造成嚴重通貨膨脹，資金並未直接釋出到市場而是被金融機構持有，雖推升債券價格，但殖利率卻未同步攀升，市場中貨幣供給量也未顯著增加。

此外，低利率將推升金價，而且歐洲和日本皆維持負利率，預期未來也將採取更多經濟刺激措施，這也會推升美元，倘若美國經濟衰退，金價可能會創下新高。

有新興市場教父之稱的墨比爾斯（Mark Mobius）認為，投資黃金會是一個規避風險的好選擇，而且建議黃金佔投資組合比例10％，其餘部份可以投資高殖利率股票。在現今的經濟氛圍下，金價與美元同時走揚也許將成為未來常態。

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