受邀擔任世界資訊科技大會顧問　施振榮強調「分散式模式」重要性

▲宏碁創辦人施振榮。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

2019年世界資訊科技大會（WCIT 2019）10月6日～9日在亞美尼亞共和國登場，今年以「The Power of Decentralization」（分散的力量）為主題，宏碁創辦人施振榮應邀擔任顧問，會中分享面對未來快速變化的世界型態，分散式的模式將扮演世界進步的重要角色。



WCIT由世界資訊科技暨服務業聯盟WITSA（World Information Technology & Services Alliance）主辦，台灣在2000年主辦時受到世界各國肯定，並於2017年再次回到台灣舉辦寫下光榮的一頁，2018大會在印度，2019年則選在西亞地區的亞美尼亞盛大登場。



施振榮分享，面對未來快速變化的世界型態，分散式的模式將扮演世界進步的重要角色，中央集中資源無法快速反應，加上電腦運算能量的普及化，借重分散式能量可做各種不同應用，是ICT產業未來發展的最佳模式。



施振榮表示，宏碁創立後也是採取分散式的管理模式，授權讓每一個人才快速累積經驗，帶動企業的快速成長，如今產業已步入AIoT智慧物聯網的時代，AI的運算有的是靠中央處理，有的則是運用邊緣運算，不用事事依靠中央運算，如此才能當機立斷並快速解決問題，也分擔中央的負擔。



施振榮指出，今年大會主題「分散的力量」是很重要的議題，面對ICT產業未來的發展，大家可以藉由經驗交流進而有所啟發及收獲，相信小企業、小國家、小市場人人都能在這一波分散式管理的風潮中掌握到機會，就能在自己所專長的領域做到最好，對產業生態做出具體的貢獻。



施振榮也直指AI將帶來ICT未來的新機會，未來的發展策略就是要在全球分工中找到自己最能勝任的定位，並以現在的基礎找到更高的制高點，進而掌握ICT未來的新機會。



此外，施振榮透過影片與來自世界各國的ICT代表分享，他所觀察到的電腦產業典範轉移，以及台灣在全世界ICT產業做出許多具體的貢獻，尤其是當年產業發展由「垂直整合」轉移到「垂直分工」的產業生態，台灣的企業像是宏碁與台積電都分別在個人電腦與半導體的典範轉移，扮演關鍵角色。

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