國慶連假遊屏東「台灣設計展+國慶焰火」　電子票證搭公共運輸省很多

▲屏東監理站對大客車駕駛進行安全查核 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提供民眾安全的運輸服務，屏東監理站啟動客運業安全查核，到屏東轉運站、屏東客運東港站及客運業者保養廠等處，除抽查出車前有無落實酒測，也針對車輛安全設備、胎紋、駕駛員排班調度情形等進行查核，以讓民眾安心搭乘。

屏東監理站站長榮沛華表示，今年的國慶連假很熱鬧，縣府於10月主辦「台灣設計展」及「國慶焰火」2場全國性大型活動，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，運用環保署空污基金補助的經費，推出10月刷卡免費搭公車活動。

而沒有包含在內的路線，則有公路總局的「票價優惠」，除了使用電子票證刷卡轉乘鐵公路的轉乘優惠，另搭乘「台灣好行」路線也享有半價優惠措施；民眾欲前往墾丁地區旅遊，則有「9117、9188、9189及0918」等路線，每日230班次。

屏東監理站特別提醒，連續假期外出旅遊或返鄉，建議多加利用大眾運輸工具前往，除可避免塞車之苦，也可在路程上輕鬆休息!除了屏東縣境內「Go Go 巴士免費坐」活動，搭乘交通部核定的國道客運路線也有享票價平均85折優惠、使用電子票證刷卡搭乘「台灣好行」路線享半價優惠，如果民眾搭乘國道客運路線、臺鐵及高鐵在10小時內轉乘在地客運則享一段票（或基本里程8公里）免費，可以省下不少交通費。

欲了解更多優惠資訊內容可至屏東縣政府交旅處網站（https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx）及公路總局網站首頁（https://www.thb.gov.tw/）查詢「國慶日連續假期公共運輸優惠措施」。

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