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Galaxy Watch Active2 Under Armour聯名款來了！10/13在台上市

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▲▼Galaxy Watch Active2 Under Armour聯名款確定於10/13在台灣上市。（圖／台灣三星提供）

▲Galaxy Watch Active2 Under Armour聯名款確定於10/13在台灣上市。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

隨著運動潮流興起，搭載GPS及心率偵測可追蹤跑步的智慧跑錶也成為智慧手錶市場主要動能；台灣三星電子今（7）日正式宣布Galaxy Watch Active2 Under Armour聯名款將於10/13在台上市，將新世代Galaxy Watch Active2的強悍功能與專業運動品牌Under Armour深度結合，獨家串連UA HOVR系列智能晶片運動鞋與MapMyRun體驗，協助跑者改善跑步形態，進而提升運動表現。

Galaxy Watch Active2 Under Armour聯名款，單機建議售價為11,500元，10/13起在全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、燦坤指定門市及各大經銷通路上市；凡於11月30日前購買，隨貨附贈無線閃充充電板（建議售價1,990元）以及UNDER ARMOUR指定HOVR慢跑鞋款千元抵用券。此外，為歡慶Galaxy Watch Active2上市，指定錶帶可享8折優惠。

與一般款式Galaxy Watch Active2不同的是，Under Armour聯名款獨有Under Armour設計運動錶帶以及客製化錶面，其風格獨具的日蝕錶面依每天時光脈動發光而變化；主畫面簡潔俐落的Under Armour LOGO可快速進入Under Armour MapMyRun App。

透過MapMyRun提供的Premium服務串連全球陣容最龐大的體適能社群，只需動動手腕，即可快速獲得體適能資訊、直觀的健身指導，以及更完整的運動訓練。

隨錶附贈六個月MapMyRun Premium會員，讓使用者輕鬆取得訓練計劃、發揮最大的運動效益。在訓練期間，螢幕將顯示各種重要資訊，如心率及步速，易於即時查看統計數據與進度。透過串連智慧型手機，則可察看更詳細的訓練報告，在跑步後獲得更精闢的見解。

特殊設計的Galaxy Watch Active2 Under Armour聯名款，可與Under Armour所有HOVR高機能智能晶片跑鞋無縫串聯，提供最新、最精準的步頻、步幅、配速與即時教練指導資訊，藉由詳細的資料與具體的改善技巧，將跑鞋與手錶結合，客製個人專屬的訓練內容，從中學習以及精進技巧，就像一個量身客製的隨身菁英教練，如影隨形的時刻關心，有效率的實現個人運動目標。

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