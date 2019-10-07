任天堂出貨衝！旺宏9月營收達50.80億元　創歷史新高

▲旺宏是任天堂Switch卡匣記憶體的獨家供應商。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

受到任天堂大客戶拉貨激勵，記憶體大廠旺宏（2337）今（7）日公布內部9月合併營收突飛猛進，達50.80億元，較上月大增34%，較去年增加35.5%，再創單月歷史新高。

旺宏提供唯讀記憶體（ROM）供任天堂Switch所搭配的卡匣之用，另外，也提供編碼型快閃記憶體（NOR Flash）為Switch主機的零組件。累計1月至9月合併營收為254.15億元，較去年同期279.72億元減少9.1%。

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旺宏董事長吳敏求日前透露，19奈米製程的SLC NAND近日正式出貨激勵，並出貨給美國機上盒大客戶，並且「不是小量」；由於12吋晶圓需求仍處高檔，產能幾乎滿載，預估月產能將達一萬片。記憶體下半年價格走勢，吳敏求表示，三種記憶體包括ROM、NAND與NOR，價格都會處在穩定狀態。

旺宏於第二季法說會指出，適逢傳統消費性電子產品旺季，下半年營運將較上半年樂觀，各產品動能均強勁，除步入大客戶拉貨旺季的 ROM 外，NAND Flash、NOR Flash 需求也有所成長；晶圓代工業務則受惠面板驅動IC與消費性產品需求帶動下，可望穩步增長。

總統蔡英文並於5日參訪旺宏，旺宏展示快閃記憶體NOR Flash的全球競爭優勢及在車用、5G, IoT及工業等領域的最新應用及技術；其中，旺宏在車用打入全球前三大汽車電子大廠供應鏈，獲得一線車廠及車用電子廠採用，包括NVIDIA及Renesas等。

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