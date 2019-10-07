大媽買筍絲拜拜！「中午吃一口」拿回整包求退錢　攤販妹怒：當我好市多

▲原PO在市場賣小吃。（示意圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

做生意最怕遇到奧客，有些誇張的行徑更讓店家感到無奈。一名女網友就發文表示，她在市場賣小吃，其中包括滷好的筍絲，今天早上有個大媽買筍絲回家拜重陽節，中午時卻又出現，一來就要「退錢」。原PO一聽超傻眼，因為對方拜拜完，吃了一口發現「不合口味」，讓她直呼「以為我這是好市多嗎？」

這位女網友在臉書《爆怨公社》表示，今天是重陽節，她在市場賣小吃，剛好有賣滷好的筍絲，「有個大媽，早上買好了筍絲，拜拜完，筍絲不合她的口味，她吃了一口，中午特地拿來要我退她錢。」

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原PO說她當下馬上退對方50元，並請大媽以後不要再去買，「很不爽的跟她講，我們做吃的，都是新鮮現做東西沒壞，不合妳意，妳下次可以選擇路過」，直呼對方拜拜完、吃過再拿來退錢，根本就是把市場當好市多，「這種人誰做到她的生意都倒楣！」

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▲原PO直呼，大媽根本把她當好市多。（示意圖／記者張一中攝）

看到貼文後，其他人紛紛力挺原PO，「上次有聽過水果拜拜後拿回去退的，就覺得誇張了沒想到還有這種的」、「人不要臉天下無敵，做生意只能說辛苦了」、「吃過，拜過還能退？也太離譜了吧」、「她這樣為了50元跑二趟也辛苦她了」、「叫大媽繳年費」、「退回來的荀絲都沾到她的口水了……好噁心。」

還有網友表示，不應該給大媽退，「幹嘛給她退？以後她會得寸進尺」、「退過一次，她會跟親朋好友說，你那一間可以退，因為她退成功過」、「開了先例以後就沒完沒了，不要小看市場歐巴桑宣傳的功力。」

不少人則是也遇過各種退貨奧客，「以前在五金行還有結婚完之後，拜拜的杯子拿回來退，說用不到」、「n年前剛開始踏入市場生意這一行，遇過端午節拜拜完，粽子拿來退……心裡的陰影無法忘記」、「以前做便利店的時候，有60多歳的婦人，跟我說前㡬天她孫子住院、沒內衣褲換，來我們店買1套內衣褲，買貴了，現在洗好了來退錢（附發票），當時我堅持不給退，隔天公司招見我，被投訴了。」

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