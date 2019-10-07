75歲老婦會車「嚇到方向盤一偏」　夫重創8日後亡…痛哭：我錯了

▲老婦事後遭檢察官依過失致死起訴，面臨丈夫的死別，她在法庭上潸然落淚，痛苦不已。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣1名75歲老婦3月間開車載丈夫外出，行經新埔義民廟附近，為了閃避對向的一台化學油灌車，老婦竟將車輛撞上路旁電桿，導致丈夫身受重傷，送醫搶救8日後仍不治。老婦事後遭檢察官依過失致死起訴，面臨丈夫的死別，她在法庭上潸然落淚，痛苦不已，法官念她坦承犯行、深具悔意，最後判拘役50日，緩刑2年。

判決指出，75歲的詹婦於2019年3月某日開車載丈夫出門，車輛行經新埔褒忠路時，詹婦為閃避對向的化學油灌車，一時緊張竟將車輛向右偏駛，直接撞上一旁的電線桿，導致後座的丈夫頭部重創、顱骨骨折，雖經緊急送醫，但仍在8日後宣告不治。

面對丈夫因自已的過失而身亡，詹婦感到相當痛苦，於審理期間均坦承錯誤，甚至在開庭時不斷落淚。新竹地院法官認詹婦疏於注意車前狀況導致過失撞電桿，造成丈夫死亡，所為應予非難。衡量詹婦犯後坦承，深具悔意，經此次偵審程序，當知所警惕，相信沒有再犯的虞慮，因此依過失致死罪判拘役50日，緩刑2年。

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