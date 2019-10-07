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台大連儂牆遭破壞！學生會報警　校方：破壞者是校外人士　將加強巡查

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▲▼陸籍夫妻撕毀台大連儂牆。（圖／翻攝臉書「臺大學生會 NTUSA」）

▲陸籍觀光客走進台大撕毀連儂牆。（圖／翻攝臉書「臺大學生會 NTUSA」）

 記者許展溢／台北報導

台灣大學在活動中心設立的連儂牆今（7日）上午近10點45分遭2名大陸觀光客破壞，看守的學生馬上拿起手機將全程錄下，台大聲明表示，校方也很重視此議題，校長管中閔也很關心。

台大學生會會長圖俊卿指出，今天上午近11點，一男一女的大陸觀光客走進活動中心設置的連儂牆，撕下一張張反送中海報，當下馬上通知派出所，接下來開放時間也會有學生持續看守。

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▲台灣大學,台大校門（圖／記者張一中攝）

▲台大表示，將加強維護校區安寧勤務，並保障學生安全。（圖／記者張一中攝）

台大回應，上午10點45分學校駐警隊接獲報案，有人撕毀第一活動中心連儂牆上的反送中海報；同時，大安分局羅斯福路派出所接獲民眾報案，遂派員到場處理。經警方確認該涉案人員為大陸觀光客，也將其帶至派出所作筆錄。學生會會長也趕到現場，並前往警局。

台大表示，尊重言論自由、依法行政，因涉案人員為校外人士，依法委請警方處理，現由大安分局搜證偵辦中。校方非常重視此議題，校長也很關心，除加強校安通報工作，駐警隊和活動中心也早已共同加強連儂牆的巡查。同時學校非常關切港生及陸生的狀況，加強維護校區安寧勤務，並保障學生的安全。
 

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