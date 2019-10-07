自費出征馬國野地救護比賽　桃園消防勇奪國際組第一名

▲黃國維、林怡妏、黃思婕、楊尚樵(左一至左四)，參加馬國野地救護比賽奪冠。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣隊第一名！第三屆2019 PARAMEDIC ASIA吉隆坡野地救護比賽，首次開放國際組報名，桃園市消局三民分隊楊尚樵等4位同仁，秉持高度挑戰熱忱，期將自身所學帶到國際，自費組團前往馬來西亞參賽，勇奪國際組冠軍，讓國際看見台灣消防人員的救護救助專業力。

▲渡河。（圖／消防局提供）

桃園市消防局7日指出，第三屆2019 PARAMEDIC ASIA吉隆坡野地救護比賽，以往只有當地參賽，今年首度舉辦國際組比賽，有泰國、新加坡和台灣等隊參賽，賽程皆集中於10月6日進行。該局三民分隊楊尚樵擔任領隊，率三民分隊黃思婕、第一搜救救助分隊黃國維及曾於桃園分隊及第一搜救救助分隊服務的林怡妏（現於南投縣政府消防局服務），自費前往參賽，拿下冠軍。

▲急造擔架。（圖／消防局提供）

楊尚樵表示，野地救護專業在台灣大多為救護及救助雙方合作，在各種險惡環境中，大多會搭配各式繩索及救助、救護器材，而在比賽中各種資源的限制之下更加考驗選手本質學能的理解，才能找到具有替代性的方式與工具來達到防護、救助及救護等各個目的。

▲斷肢緊急處置。（圖／消防局提供）

野地救護比賽內容包括：毒蛇咬傷、斷肢緊急處置、渡河、險惡環境處置、野外生存知識、急造擔架、搬運病患通過各種險境...等各項救護專業，選手需要在有限的時間及資源下，精準的做出判斷及處置，一再的考驗著選手們的專注力及專業程度，而各種險惡困難的環境，更是對選手體力的一大負荷。

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